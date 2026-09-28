Nowy sędzia kontra prezes TK. Jest zawiadomienie na Święczkowskiego

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Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny Waldemar Żurek potwierdził otrzymanie zawiadomienia od sędziego Sławomira Patyry, dotyczącego działań prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Sprawa dotyczy podejrzenia wyznaczania składów orzekających z pominięciem ustawy, co ma wpływać na treść wyroków TK. Trybunał stanowczo odpiera zarzuty.

Zawiadomienie sędziego Patyry. O co chodzi?

W poniedziałek media obiegła informacja, że do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Autorem zawiadomienia jest Sławomir Patyra, który w czerwcu 2026 roku został wybrany przez Sejm na sędziego TK, a pod koniec lipca złożył ślubowanie wobec prezydenta.

Według informacji Wirtualnej Polski Patyra zarzuca Święczkowskiemu, że ten „systematycznie i wielokrotnie” wyznaczał składy orzekające z pominięciem ustawowych reguł, co miało służyć wpływaniu na treść wyroków Trybunału. Zarzuty dotyczą okresu od stycznia do 7 września 2026 roku.

Odpowiedź Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny szybko odniósł się do medialnych doniesień. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że prezes Święczkowski działał i działa w granicach przyznanych mu kompetencji, a wszelkie decyzje dotyczące organizacji pracy Trybunału podejmowane są zgodnie z przepisami prawa. TK stanowczo odrzucił sugestie, jakoby prezes miał bezprawnie wpływać na treść orzeczeń poprzez wyznaczanie składów orzekających.

Bogdan Święczkowski kontratakuje. Trójce sędziów grożą zarzuty Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie, które może się zakończyć zarzutami dyscyplinarnymi wobec trojga sędziów TK. Chodzi o Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka oraz Sławomira Patyrę.

Trybunał zwrócił również uwagę, że zawiadomienie zostało złożone tuż po tym, jak prezes Święczkowski wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec trojga sędziów, w tym Sławomira Patyry, za odmowę wykonywania obowiązków sędziowskich. W ocenie TK, działanie Patyry może mieć charakter osobisty i odwetowy.

Afera wokół Trybunału

Sprawa zawiadomienia to kolejny rozdział w trwającym sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej dwoje sędziów, Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek, złożyli zawiadomienie dotyczące niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów wybranych w marcu przez Sejm: Krystiana Markiewicza, Marcina Dziurdy, Anny Korwin-Piotrowskiej i Macieja Taborowskiego. Prokuratura Krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo, a zarzuty usłyszeli już dyrektor Kancelarii TK oraz komendant Straży Trybunalskiej.

Dyrektor Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego z zarzutami Szefowa Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego usłyszała dziś zarzuty. „Działanie to stanowi kolejną próbę wywarcia wpływu przede wszystkim na pracowników oraz Prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego” - czytamy w ostrym oświadczeniu opublikowanym…

Sędziowie Bentkowska i Szostek, a także Patyra, odmawiają udziału w orzekaniu do czasu, aż wszyscy wybrani przez Sejm sędziowie zostaną dopuszczeni do pełnienia obowiązków.

Kolejne nominacje i wątpliwości

W obecnej kadencji Sejm wybrał już osiem osób na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od trzech z nich: Bentkowskiej, Szostka i Patyry. Wciąż nierozstrzygnięta pozostaje sytuacja czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, ale nie zostali dopuszczeni do orzekania przez prezesa TK. Najnowszym wybranym sędzią jest Maciej Berek, jednak jego nominacja również budzi u prezydenta wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych.