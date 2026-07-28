Nowy klub, nowe pokoje, nowe układy. Sejm gotowy na polityczne przemeblowanie?

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Dwa akty prawne są niezbędne, by Kancelaria Sejmu zajęła się zreorganizowaniem funkcjonowania parlamentu po tym, jak doszło do rozłamu w PiS-ie. Prawdopodobne jest, że już niedługo powstanie nowy klub parlamentarny, dla którego trzeba będzie wygospodarować m.in. pomieszczenia sejmowe czy miejsca w komisjach.

O konsekwencjach związanych z możliwym utworzeniem nowego klubu poselskiego z wiceszefem Kancelarii Sejmu Jerzym Woźniakiem rozmawiał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.

Byli politycy Prawa i Sprawiedliwości na najbliższym lub odbywającym się po wakacjach posiedzeniu Sejmu mogą złożyć wniosek o utworzenie nowego klubu. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe i będą dysponowali 40 szablami, staną się trzecią siłą polityczną w Sejmie. Jak wyjaśnia naszemu dziennikarzowi Jerzy Woźniak, zanim Kancelaria Sejmu przystąpi do prac reorganizacyjnych, muszą zadziać się dwie, rozpoczynające cały proces rzeczy.

Morawiecki zapowiada ważny polityczny krok. Decyzja we wtorek Były premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeśli członkowie stowarzyszenia „Rozwój Plus” zostaną usunięci z Prawa i Sprawiedliwości, utworzą własny klub parlamentarny. Jak przyznał, taki scenariusz jest „wysoce prawdopodobny”, a nowy klub…

Z jednej strony musi być oficjalna informacja z klubu PiS, że ilość ich posłów, która jest w klubie, zmniejsza się o tyle i tyle osób. I druga informacja: wniosek nowego klubu, czyli kogoś, kto będzie tworzył ten nowy klub, o zarejestrowanie takiego nowego klubu z podaniem projektu statutu, regulaminu oraz składu osobowego. Dopiero te dwa akty prawne będą początkiem działań związanych ze zmianami u nas, w Kancelarii Sejmu – tłumaczy rozmówca RMF FM.

Wiceszef sejmowej kancelarii dodaje, że operacja będzie nieco skomplikowana, gdyż będzie wymagała odrobiny dobrej woli ze strony klubów – zarówno tego, który się zmniejsza, jak i tego, który powstaje.

Wiąże się to chociażby z salami klubowymi. Każdy klub na początku kadencji dostaje określoną ilość powierzchni czy pomieszczeń w zależności od wielkości klubu. I taki podział na początku tej kadencji został dokonany. (…) W związku z tym klub, który powstanie, będzie musiał przejąć część pomieszczeń klubu, który się pomniejsza – mówi Jerzy Woźniak.

Kolejną kwestią są samochody. Kancelaria przydziela je klubom w zależności od liczby posłów. W przypadku nowego klubu do dyspozycji oddane zostałyby dwa auta, w tym jedno dla szefa. W przypadku komisji sejmowych konieczne będzie przeliczenie zmian proporcji w poszczególnych klubach. Na tej podstawie powstaną propozycje zmian w ich składach.

Koalicja Obywatelska może przejąć skrzydło sejmowe PiS?

Dziennikarz RMF FM zapytał, czy Koalicja Obywatelska, która ma teraz szansę stać się najliczniejszym klubem w Sejmie, może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie jej skrzydła sejmowego, które obecnie, jako największy klub, zajmuje Prawo i Sprawiedliwość.

Wystąpić może. Tylko, czy to nastąpi? Nie mam pojęcia. To się wiąże ze zmianami w trakcie danej kadencji, co jest bardzo trudne. Proszę zauważyć, że gdybyśmy tak mieli robić, to przecież trzeba by odświeżyć jednak pomieszczenie po jednym i po drugim klubie. (…) To będzie wymagało dużo nakładów pracy, dużo bałaganu związanego z remontami, z odświeżaniem – mówi Jerzy Woźniak.

Największemu klubowi przysługuje w parlamencie Sala Kolumnowa. Jak tłumaczy nasz rozmówca, jest to przyporządkowanie honorowe i nie wie, czy Platformie będzie zależało na tej zmianie.

Z reguły jest tak, że ta sala jest do dyspozycji największego klubu od godziny 15:00 w dzień poprzedzający daną sesję sejmową do końca posiedzenia Sejmu, czyli przez dwa, trzy albo maksymalnie cztery dni. Natomiast inne kluby przecież też korzystają z tej Sali – dodaje wiceszef Kancelarii Sejmu, tłumacząc, iż gospodarz Sali Kolumnowej udziela zgody na wykorzystanie jej przez inne kluby.

Pieniądze i Prezydium Sejmu

Pozostaje jeszcze m.in. kwestia pieniędzy. Czy kancelaryjny budżet Prawa i Sprawiedliwości zmniejszy się w związku z pomniejszeniem klubu?

Na pewno będziemy o wszystkim rozmawiali – mówi Jerzy Woźniak, przypominając, że najpierw muszą zostać wysłane dwa wspomniane wcześniej pisma.

Nasz gość potwierdza także, że nowopowstały klub ma szansę na obsadzenie wakatu w Prezydium Sejmu. W tym przypadku nie ma znaczenia, że nie było go na początku kadencji. A jeśli Prawo i Sprawiedliwość zawnioskuje ze swoim kandydatem, to może być ich kandydat. Nie mam pojęcia, jak kluby się dogadają w tym zakresie – podsumowuje Woźniak.