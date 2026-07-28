Nowy klub, nowe pokoje, nowe układy. Sejm gotowy na polityczne przemeblowanie?

O konsekwencjach związanych z możliwym utworzeniem nowego klubu poselskiego z wiceszefem Kancelarii Sejmu Jerzym Woźniakiem rozmawiał dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
Byli politycy Prawa i Sprawiedliwości na najbliższym lub odbywającym się po wakacjach posiedzeniu Sejmu mogą złożyć wniosek o utworzenie nowego klubu. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe i będą dysponowali 40 szablami, staną się trzecią siłą polityczną w Sejmie. Jak wyjaśnia naszemu dziennikarzowi Jerzy Woźniak, zanim Kancelaria Sejmu przystąpi do prac reorganizacyjnych, muszą zadziać się dwie, rozpoczynające cały proces rzeczy.
Z jednej strony musi być oficjalna informacja z klubu PiS, że ilość ich posłów, która jest w klubie, zmniejsza się o tyle i tyle osób. I druga informacja: wniosek nowego klubu, czyli kogoś, kto będzie tworzył ten nowy klub, o zarejestrowanie takiego nowego klubu z podaniem projektu statutu, regulaminu oraz składu osobowego. Dopiero te dwa akty prawne będą początkiem działań związanych ze zmianami u nas, w Kancelarii Sejmu – tłumaczy rozmówca RMF FM.
Wiceszef sejmowej kancelarii dodaje, że operacja będzie nieco skomplikowana, gdyż będzie wymagała odrobiny dobrej woli ze strony klubów – zarówno tego, który się zmniejsza, jak i tego, który powstaje.
Wiąże się to chociażby z salami klubowymi. Każdy klub na początku kadencji dostaje określoną ilość powierzchni czy pomieszczeń w zależności od wielkości klubu. I taki podział na początku tej kadencji został dokonany. (…) W związku z tym klub, który powstanie, będzie musiał przejąć część pomieszczeń klubu, który się pomniejsza – mówi Jerzy Woźniak.
Kolejną kwestią są samochody. Kancelaria przydziela je klubom w zależności od liczby posłów. W przypadku nowego klubu do dyspozycji oddane zostałyby dwa auta, w tym jedno dla szefa. W przypadku komisji sejmowych konieczne będzie przeliczenie zmian proporcji w poszczególnych klubach. Na tej podstawie powstaną propozycje zmian w ich składach.
Koalicja Obywatelska może przejąć skrzydło sejmowe PiS?
Dziennikarz RMF FM zapytał, czy Koalicja Obywatelska, która ma teraz szansę stać się najliczniejszym klubem w Sejmie, może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie jej skrzydła sejmowego, które obecnie, jako największy klub, zajmuje Prawo i Sprawiedliwość.
Wystąpić może. Tylko, czy to nastąpi? Nie mam pojęcia. To się wiąże ze zmianami w trakcie danej kadencji, co jest bardzo trudne. Proszę zauważyć, że gdybyśmy tak mieli robić, to przecież trzeba by odświeżyć jednak pomieszczenie po jednym i po drugim klubie. (…) To będzie wymagało dużo nakładów pracy, dużo bałaganu związanego z remontami, z odświeżaniem – mówi Jerzy Woźniak.
Największemu klubowi przysługuje w parlamencie Sala Kolumnowa. Jak tłumaczy nasz rozmówca, jest to przyporządkowanie honorowe i nie wie, czy Platformie będzie zależało na tej zmianie.
Z reguły jest tak, że ta sala jest do dyspozycji największego klubu od godziny 15:00 w dzień poprzedzający daną sesję sejmową do końca posiedzenia Sejmu, czyli przez dwa, trzy albo maksymalnie cztery dni. Natomiast inne kluby przecież też korzystają z tej Sali – dodaje wiceszef Kancelarii Sejmu, tłumacząc, iż gospodarz Sali Kolumnowej udziela zgody na wykorzystanie jej przez inne kluby.
Pieniądze i Prezydium Sejmu
Pozostaje jeszcze m.in. kwestia pieniędzy. Czy kancelaryjny budżet Prawa i Sprawiedliwości zmniejszy się w związku z pomniejszeniem klubu?
Na pewno będziemy o wszystkim rozmawiali – mówi Jerzy Woźniak, przypominając, że najpierw muszą zostać wysłane dwa wspomniane wcześniej pisma.
Nasz gość potwierdza także, że nowopowstały klub ma szansę na obsadzenie wakatu w Prezydium Sejmu. W tym przypadku nie ma znaczenia, że nie było go na początku kadencji. A jeśli Prawo i Sprawiedliwość zawnioskuje ze swoim kandydatem, to może być ich kandydat. Nie mam pojęcia, jak kluby się dogadają w tym zakresie – podsumowuje Woźniak.