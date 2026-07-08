Nowacka chce obejść prezydenckie weto. „Jest plan B”

RMF24

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że mimo prezydenckiego weta zamierza doprowadzić do utworzenia w swoim resorcie stanowiska rzecznika praw uczniowskich. „Plan B jest i będziemy go prezentować w najbliższych dniach” - stwierdziła enigmatycznie.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. Przewidywała ona m.in. skatalogowanie praw i obowiązków uczniowskich oraz powołanie rzeczników na czterech szczeblach, w tym Krajowego Rzecznika Praw Uczniowskich.

To będzie szkolna prokuratura od tropienia anonimowych donosów i budowania systemu antagonizowania, a nie współpracy środowiska szkolnego – argumentował Nawrocki.

Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała wczoraj w Poznaniu, że w jej resorcie będzie działał rzecznik praw uczniowskich.

Plan B jest i będziemy go prezentować w najbliższych dniach - podkreśliła. Dopytywana przez PAP o szczegóły wspomnianego „planu B” powiedziała, że poda je najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.

Młodzi ludzie muszą znać swoje prawa. Nawet w dzisiejszej dyskusji - w trakcie spotkania i chwilę po nim - młodzi zgłaszają sprawy, które tak naprawdę można by wyjaśnić dzięki takiemu rzecznikowi - zaznaczyła.

Czy konsumenci są bardziej roszczeniowi, dlatego, że jest Rzecznik Praw Konsumenta? Czy pacjenci są bardziej roszczeniowi, dlatego, że jest Rzecznik Praw Pacjenta? Nie, są świadomi, a ich prawa są powszechnie znane i chronione - podkreśliła Nowacka.

Szefowa MEN przypomniała, prezydent Nawrocki „deklarował, że będzie słuchał młodych”, ale w przypadku ustawy dotyczącej rzeczników praw ucznia nie wysłuchał głosu młodych osób.