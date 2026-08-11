Nowa decyzja śledczych ws. Romanowskiego. Chodzi o tymczasowy areszt

RMF24

Prokuratura odrzuciła wniosek Marcina Romanowskiego o uchylenie tymczasowego aresztowania - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Obrona polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości chciała umorzenia części postawionych mu zarzutów, a także anulowania decyzji o areszcie.

Prokuratura nie podzieliła argumentów obrony opartych na postanowieniu sądu w sprawie innego z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości - Zbigniewa Ziobry. W sprawie ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości sąd uznał, że wniosek może objąć jedynie 19 z 26 zarzutów, bo w przypadku 7 z nich nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstw. Te zarzuty były zbieżne z częścią zarzutów dla Romanowskiego.

Jak podała prokuratura, środek zapobiegawczy stosuje się w sprawie, a nie osobno do każdego zarzutu. W ocenie śledczych, wciąż są powody dla stosowania aresztu wobec ściganego Marcina Romanowskiego. Wyjaśniono, że jest duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzucanych mu przestępstw.

Aktualne pozostają tzw. przesłanki szczególne stosowania tymczasowego aresztowania, tj. obawa matactwa, grożąca surowa kara, a przede wszystkim ukrywanie się podejrzanego przed organami ścigania za granicą od ponad półtora roku - stwierdził w odpowiedzi na pytania RMF FM Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

W rozmowie z reporterem RMF FM pełnomocnik Marcina Romanowskiego - mecenas Bartosz Lewandowski przyznał, że decyzja prokuratury nie jest dla niego zaskoczeniem, bo śledczy nie chcą burzyć swojej koncepcji tej sprawy. Zapowiedział złożenie w tej sprawie zażalenia do sądu.

Jak tłumaczył Lewandowski, gdyby sąd uchylił tymczasowy areszt dla byłego wiceministra sprawiedliwości, Europejski Nakaz Aresztowania przestałby obowiązywać, a Romanowski nie byłby poszukiwany listem gończym na terenie Polski.

Pan minister Romanowski mógłby swobodnie podróżować po terenie Unii Europejskiej, również po Polsce - ocenił adwokat.



Były wiceszef MS z czasów rządów PiS i obecny poseł tej partii Marcin Romanowski ma sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W grudniu 2024 r. poinformowano o ochronie, której posłowi udzielił ówczesny węgierski rząd Viktora Orbana. Za Romanowskim od lutego br. wydany jest też Europejski Nakaz Aresztowania (ENA).

Po wygranych wyborach na Węgrzech obecny premier tego kraju Peter Magyar powiedział, że Węgry „nie będą wysypiskiem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową”. Nie jest jasne, gdzie obecnie przebywa Romanowski. Pod koniec maja opuścił mieszkanie, w którym mieszkał w węgierskiej stolicy. Polskie media informowały, że był następnie widziany w Serbii i Chorwacji.