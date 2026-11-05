Nocne wejście prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Polacy ocenili akcję Karola Nawrockiego

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Nagła decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o odwołaniu wizyty w Senegalu, powrót samolotem do Warszawy i pojawienie się w nocy w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego – te wydarzenia z piątku i sobotniej nocy do tej pory budzą emocje. W sondażu dla Onetu badani ocenili zachowanie Karola Nawrockiego po wejściu do TK.

Karol Nawrocki w nocy z piątku na sobotę pojawił się w siedzibie TK, zdj. Paweł Supernak

Karol Nawrocki w nocy z piątku na sobotę pojawił się w siedzibie TK, zdj. Paweł Supernak / PAP

Pytanie, na które odpowiedzieli ankietowani w sondażu SW Research dla Onetu, brzmiało: „Jak oceniasz zachowanie prezydenta Karola Nawrockiego w piątek w nocy, kiedy wszedł do Trybunału Konstytucyjnego?”.

41,9 proc. badanych negatywnie ocenia zachowanie prezydenta. Pozytywną ocenę wystawia mu 37,3 proc. respondentów. Różnica wynosi więc 4,6 pkt proc.

Kolejne 12,5 proc. badanych ocenia zachowanie prezydenta neutralnie, natomiast 8,3 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

Najlepiej zachowanie Karola Nawrockiego oceniają respondenci w wieku 25–34 lat. Pozytywną opinię ma w tej grupie 47,2 proc. badanych, a negatywną zaledwie 25,4 proc.

Także w grupie od 35 do 49 lat pozytywne oceny są częstsze: zachowanie Nawrockiego dobrze ocenia 42,4 proc., a źle 35,2 proc.

W grupie 50 lat i więcej aż 53,5 proc. ankietowanych negatywnie ocenia zachowanie prezydenta. Pozytywną ocenę wystawia mu 32,1 proc.

„Ja wchodzę pierwszy”. Kulisy wejścia Karola Nawrockiego do TK „Ja wchodzę pierwszy, wy idziecie za mną” - takie słowa miał skierować Karol Nawrocki do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa przed wejściem do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Doniesienia w tej sprawie potwierdził szef prezydenckiej kancelarii…

Kancelaria Prezydenta złoży zawiadomienie do prokuratury

Wczoraj szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki zapowiedział, że w związku z wydarzeniami w nocy z piątku na sobotę w TK KPRP złoży zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa czynnej napaści na prezydenta.

Nie można dotykać, nie można odpychać, nie można wypychać prezydenta. Tutaj Kodeks karny jest jednoznaczny. Myślę, że te zapisy wskazują na to w sposób niebudzący wątpliwości - oświadczył szef KPRP.

Jak zakończy się spór o TK: Oto najbardziej prawdopodobny scenariusz? Zmiana konstytucji, wybór nowego składu Trybunału Konstytucyjnego, a może porozumienie w sprawie ślubowania sędziów? Politycy przedstawiają różne scenariusze zakończenia sporu wokół TK. Choć część ugrupowań popiera tzw. reset konstytucyjny, sami…

Piątkowa eskalacja napięcia wokół TK

W piątek przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji do TK poinformowali wówczas, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska poinformowała, że wraz z sześciorgiem innych osób wybranych w tej kadencji na sędziów TK przebywają w siedzibie Trybunału.

Przed siedzibą TK nasilił się protest. Prezydent Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. Spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

Strony mają inne wersje wydarzeń

W mediach opublikowano nagrania pokazujące wejście prezydenta Nawrockiego do budynku TK oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczące przebiegu zajścia.

We wtorek Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza. Śledztwo wszczęto również w zakresie „usiłowania wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe Trybunału Konstytucyjnego”.