Niższy podatek dla ok. 3,5 mln Polaków. Premier: Nie chcę się znęcać nad decyzjami prezydenta...

RMF24

Premier Donald Tusk wygłosił krótkie przemówienie przed posiedzeniem Rady Ministrów. Mówił o projektach budżetu na 2027 rok. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tys. zł oraz wprowadzenie stawki 24 proc. dla dochodów od 130 tys. do 150 tys. zł. Stawka 32 proc. miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tys. zł. Premier powiedział, że na tych zmianach może skorzystać około 3,5 mln podatników, o ile prezydent Karol Nawrocki złoży swój podpis.

Dziś posiedzenie rządu rozpoczęło się nie jak zwykle o 12:00, lecz wcześniej, z uwagi na to, że Rada Ministrów ma się zająć projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Zgodnie z konstytucją, rząd musi przyjąć ostateczny projekt budżetu i przesłać go do Sejmu przed końcem września.

Na początku premier mówił o projekcie, który zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowego progu obejmującego dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł miałyby zostać natomiast objęte stawką 32 proc.

W ustawach, które towarzyszą budżetowi jest zawarty projekt, na który czekało kilka milionów ludzi. Mówię tu o zapowiadanej zmianie w skali podatkowej PIT, zgodnie z którą będą funkcjonowały trzy progi podatkowe. Oczywiście, jeśli cały proces zakończy się podpisem prezydenta (...) - powiedział premier Donald Tusk.

Nie chcę się znęcać nad decyzjami pana prezydenta każdego dnia, choć powody są, ale nie mogę nie zauważyć, że tak jak w przypadku CPN - a więc Cen Paliw Niżej, gdzie upór ze strony Pałacu Prezydenckiego będzie kosztował Polaków kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach - słyszę też sygnały, że nie wszystkim osobom tam podoba się idea, by ludzie płacili niższe podatki - dodał szef rządu. Bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta służyły ludziom. Nie muszą rządowi. Nie mam tu co do rządu złudzeń, ale ludzie nie mogą za to płacić. Może jestem naiwny, ale to niedługo wszyscy zobaczymy - stwierdził.

Wątek Rosji. „Przed nami wymagające tygodnie i miesiące”

Premier przypomniał, że wczoraj jeden z rosyjskich dronów spadł w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku - zaledwie 1000 m od polskiej granicy. Donald Tusk stwierdził, że przed nami wymagający czas związany z coraz bardziej agresywną postawą Putina wobec Ukrainy.

Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo. Ataki Rosji w pobliżu polskiej granicy, właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy, nabrały już charakteru permanentnego (...). Na szczęście możemy liczyć na dobrą współpracę ze stroną ukraińską i szybkie przekazywanie nam informacji - powiedział szef rządu.

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