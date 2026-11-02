Nikt nie odmówił Nawrockiemu. Wszystkie siły polityczne w Pałacu Prezydenckim

Niemal nieuniknione jest, że w związku z wydarzeniami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego agenda posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ulegnie zmianie - zauważa Kacper Wróblewski.
Tak też przewidują uczestnicy jutrzejszych rozmów w Pałacu Prezydenckim. Wszystko jest możliwe, (...) dynamika zmian jest bardzo duża - usłyszał reporter RMF FM od marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
Z kolei wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski uważa, że rozmowy nie powinny odbywać się w gronie, które proponuje prezydent Karol Nawrocki. On nie ma obowiązku zapraszania (lidera Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza) Brauna. To jest jego decyzja. Jeśli to nastąpi, będzie to decyzja skandaliczna - mówi szef MSZ.
Innego zdania jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński. Pan Braun ma swoje koło, ma swoje poparcie, które jest dzisiaj dość poważne w Polsce - zaznacza.
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które - jak dowiedział się nasz dziennikarz - będzie w większości poświęcone sytuacji wokół TK, rozpocznie się we wtorek o godz. 15:00.