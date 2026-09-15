Nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich w Polsce. Prokuratura bada sprawę

RMF24

Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości podczas wyborów prezydenckich w 2025 roku w Polsce. Prokuratura Okręgowa w Siedlcach informuje o postawioeniu zarzutów aż 69 osobom związanym z obwodowymi komisjami wyborczymi. Materiał dowodowy jest cały czas analizowany, planowane są też kolejne wezwania – przekazał rzecznik prokuratury Bartłomiej Świderski.

Śledztwo w sprawie wyborów prezydenckich 2025

Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce.

W sprawie postawiono zarzuty 69 osobom. Jako pierwszy informował o tym „Fakt”.

Zarzuty dla członków komisji wyborczych

Według komunikatu prokuratury, zarzuty dotyczą przewodniczących, ich zastępców oraz członków komisji z różnych miejscowości, m.in. Stoczka, Stanina, Mińska Mazowieckiego, Bychawy, Magnuszewa, Radomia, Lublina, Łaskarzewa, Stoczka Łukowskiego, Poturzyna i Łęcznej.

Członkowie tych komisji mieli „nierzetelnie liczyć głosy oddane przez obywateli, nierzetelnie ustalić wyniki wyborów w poszczególnych obwodach i nierzetelnie sporządzić oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie”.

Rzecznik Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, prok. Bartłomiej Świderski, podkreśla, że śledczy nie ustają w pracy.

Materiał dowodowy jest cały czas analizowany, planowane są też kolejne wezwania - zaznaczył prokurator.

Konsekwencje dla podejrzanych

Wobec sześciu członków komisji wyborczej nr 4 w Stoczku skierowano już akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Węgrowie.

W przypadku trzech kolejnych członków tej samej komisji złożono wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Takie postępowanie wiąże się z istotną szkodą dla interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa - podkreślił prokurator Świderski.