Nieprawidłowości przy wyborach prezydenckich w Polsce. Prokuratura bada sprawę

Śledztwo w sprawie wyborów prezydenckich 2025
Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące niedopełnienia obowiązków przez członków obwodowych komisji wyborczych podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Polsce.
W sprawie postawiono zarzuty 69 osobom. Jako pierwszy informował o tym „Fakt”.
Zarzuty dla członków komisji wyborczych
Według komunikatu prokuratury, zarzuty dotyczą przewodniczących, ich zastępców oraz członków komisji z różnych miejscowości, m.in. Stoczka, Stanina, Mińska Mazowieckiego, Bychawy, Magnuszewa, Radomia, Lublina, Łaskarzewa, Stoczka Łukowskiego, Poturzyna i Łęcznej.
Członkowie tych komisji mieli „nierzetelnie liczyć głosy oddane przez obywateli, nierzetelnie ustalić wyniki wyborów w poszczególnych obwodach i nierzetelnie sporządzić oficjalne protokoły z głosowania w obwodzie”.
Rzecznik Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, prok. Bartłomiej Świderski, podkreśla, że śledczy nie ustają w pracy.
Materiał dowodowy jest cały czas analizowany, planowane są też kolejne wezwania - zaznaczył prokurator.
Konsekwencje dla podejrzanych
Wobec sześciu członków komisji wyborczej nr 4 w Stoczku skierowano już akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Węgrowie.
W przypadku trzech kolejnych członków tej samej komisji złożono wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Podejrzanym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.
Takie postępowanie wiąże się z istotną szkodą dla interesu publicznego w zakresie prawidłowości wyborów, która jest fundamentem funkcjonowania demokratycznego państwa - podkreślił prokurator Świderski.