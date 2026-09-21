News RMF FM: Nie dojdzie do środowej wizyty Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie

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Nie dojdzie do środowej wizyty wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie - nieoficjalnie ustalił korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski. Spotkanie odbędzie się w innym terminie, który zostanie ustalony. Wcześniej sam Kosiak-Kamysz zapowiadał, że miał rozmawiać z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem, m.in. o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Wizyta szefa MON w Pentagonie jednak nie w tę środę

Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz miał się spotkać w Waszyngtonie z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem. Jak zapowiadał sam szef naszego MON, rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji ws. lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 w Polsce.

To jest ważny moment dyskusji o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, ale również o potencjalnych zagrożeniach, które są ze strony Federacji Rosyjskiej wobec wschodniej flanki NATO - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w Polsat News.

Korespondent RMF FM w Stanach Zjednoczonych Paweł Żuchowski ustalił jednak nieoficjalnie, że do środowej wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie nie dojdzie. Odbędzie się ona w innym terminie.