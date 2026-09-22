Nawrocki w Nowym Jorku: Musimy zrobić wszystko, aby być na stałe w G20

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki powiedział we wtorek w Nowym Jorku, że Polska musi zrobić wszystko, aby być na stałe w grupie G20. Zapowiedział, że jego środowe wystąpienie w ONZ będzie dotyczyło m.in. bezpieczeństwa Polski.

Od poniedziałku Karol Nawrocki wraz z pierwszą damą Martą Nawrocką przebywa w Nowym Jorku. W środę zaplanowane jest wystąpienie polskiego prezydenta podczas debaty generalnej 81. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Bezpieczeństwo Polski

Na wtorkowym briefingu prasowym Nawrocki powiedział, że jego wystąpienie będzie odnosiło się do bezpieczeństwa Polski oraz do kryzysów, „które dotykają całą Europę i inne regiony świata, więc do kryzysu demograficznego, ale też do wartości, które są bliskie, do rozwoju społeczeństwa na całym świecie”. Wskazał, że na jego agendzie znajduje się także budowanie potencjału Polski w grupie G20.

Jak przedłużyć członkostwo Polski w G20?

Prezydent był pytany podczas briefingu, jakich argumentów użyje podczas rozmów z państwami afrykańskimi, by przedłużyć członkostwo Polski w grupie G20.

Nawrocki powiedział, że obecność Polski w G20 jako gościa jest pewnym przełomem w postrzeganiu Polski jako lidera Inicjatywy Trójmorza i wschodniej flanki NATO.

Teraz musimy zrobić wszystko, aby być na stałe w G20 - podkreślił prezydent.

Walczymy o stałe członkostwo Polski w G20 i myślę, że dynamika rozwoju Polski po 1989 roku i te zjawiska, które widzimy dzisiaj w samej Afryce, (...) jest ten kontynent reprezentowany w G20, stawia nas w sytuacji naturalnych partnerów - powiedział Nawrocki.

Dodał, że w rozmowach z przedstawicielami Unii Afrykańskiej przekonuje do poparcia stałego członkostwa Polski w G20 „brakiem kolonialnego doświadczenia naszej ojczyzny, Rzeczpospolitej”.

Polska nie ma kolonialnego doświadczenia, sama była kolonizowana po roku 1945, choćby przez Sowietów. My także szukamy partnerów, to znaczy Polska nikogo nie przychodzi do G20 pouczać, ale dzielić się swoim doświadczeniem - dodał Nawrocki.

Grupa G20 zrzesza 19 największych gospodarek narodowych oraz Unię Europejską i Unię Afrykańską. Jej członkowie odpowiadają za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. światowego handlu. G20 nie ma prawnych kryteriów doboru członków, nie ma też stałych struktur.

Co z bazą USA w Polsce?

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Nawrocki był pytany o postępy w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce, w tym o głosy mówiące, że przesunięcie wizyty szefa MON w Pentagonie mogło wynikać z planów USA, aby opóźnić powstanie takiej stałej bazy.

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Prezydent ocenił, że to niedobrze, iż nie doszło do tego spotkania Kosiniaka-Kamysza i Hegsetha. Miałem nadzieję, że pan minister obrony narodowej spotka się z sekretarzem Hegsethem - zaznaczył.

Nawiązał również do wypowiedzi Trumpa, która - jak powiedział - była „chyba pierwszą w historii Polski po 1989 tak jasną deklaracja, że zbliżamy się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce”.

W ostatni czwartek prezydent USA przekazał, że „czynione są wielkie postępy w kierunku ustanowienia bazy wojsk lądowych USA w Polsce„. Dodał, że dzieje się tak „dzięki odważnemu przywództwu jego przyjaciela, Karola Nawrockiego, prezydenta Polski”. Trump stwierdził też, że wkrótce może zostać ogłoszona lokalizacja bazy.