RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Najnowszy sondaż zaufania. Prezydent traci, lider Konfederacji ostro w górę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (08:11)

Prezydent Karol Nawrocki wciąż liderem rankingu zaufania, choć z lekkim spadkiem poparcia. Największym wygranym lipcowego sondażu IBRiS dla Onetu został Krzysztof Bosak, notując aż 10-procentowy wzrost zaufania. A jak w najnowszym badaniu wypadli pozostali politycy?

Najnowszy sondaż zaufania. Prezydent traci, lider Konfederacji ostro w górę
Krzysztof Bosak i Karol Nawrocki, zdj, Anita Walczewska/Adam Burakowski /East News
  • Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania polityków z wynikiem 51,3 proc., mimo spadku o 3,5 punktu procentowego w lipcu.
  • Jakim zaufaniem cieszą się inni politycy?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Nawrocki utrzymuje prowadzenie, choć z lekkim spadkiem

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, choć w lipcowym sondażu IBRiS dla Onetu zanotował spadek o 3,5 punktu procentowego względem poprzedniego miesiąca. Aktualnie ufa mu 51,3 proc. badanych, z czego 26,1 proc. deklaruje „zdecydowanie ufam”, a 25,2 proc. – „raczej ufam”. Brak zaufania wobec prezydenta deklaruje 41,6 proc. respondentów.

Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Drugie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ufa mu 42,3 proc. ankietowanych – to wzrost aż o 7,4 punktu procentowego w porównaniu z czerwcem. To najlepszy wynik Kosiniaka-Kamysza od października 2025 roku. Z kolei na trzecim miejscu uplasował się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z wynikiem 41,5 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.).

Bosak z rekordowym wzrostem

Największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. W lipcu ufa mu 39,9 proc. badanych, co oznacza wzrost aż o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Brak zaufania wobec Bosaka deklaruje 46,4 proc. respondentów.

Spadki i wzrosty wśród pozostałych polityków

Premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35,5 proc. badanych (spadek o 2,6 pkt proc.).  A takim zaufaniem cieszą się inni politycy:

  • Włodzimierz Czarzasty – 32,5 proc. (spadek o 3,5 pkt proc.),
  • Mateusz Morawiecki – 32,3 proc. (spadek o 3 pkt proc.),
  • Piotr Zgorzelski – 30,5 proc. (wzrost o 2,3 pkt proc.),
  • Sławomir Mentzen – 26,8 proc. (wzrost o 3,4 pkt proc.),
  • Jarosław Kaczyński – 26 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.),
  • Grzegorz Braun – 24,9 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.),
  • Adrian Zandberg – 24,5 proc. (wzrost o 6,1 pkt proc.),
  • Krzysztof Gawkowski – 21,9 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.),
  • Przemysław Czarnek – 21,6 proc. (spadek o 6,4 pkt proc.),
  • Szymon Hołownia – 18,4 proc.,
  • Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10,4 proc. (spadek o 5,3 pkt proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba badawcza objęła 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Karol Nawrocki sondaż zaufania Krzysztof Bosak

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: