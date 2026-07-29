Najnowszy sondaż zaufania. Prezydent traci, lider Konfederacji ostro w górę

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki wciąż liderem rankingu zaufania, choć z lekkim spadkiem poparcia. Największym wygranym lipcowego sondażu IBRiS dla Onetu został Krzysztof Bosak, notując aż 10-procentowy wzrost zaufania. A jak w najnowszym badaniu wypadli pozostali politycy?

Nawrocki utrzymuje prowadzenie, choć z lekkim spadkiem

Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, choć w lipcowym sondażu IBRiS dla Onetu zanotował spadek o 3,5 punktu procentowego względem poprzedniego miesiąca. Aktualnie ufa mu 51,3 proc. badanych, z czego 26,1 proc. deklaruje „zdecydowanie ufam”, a 25,2 proc. – „raczej ufam”. Brak zaufania wobec prezydenta deklaruje 41,6 proc. respondentów.

Młodzi pojadą do Juraty. W PiS trzęsienie ziemi, prezydent organizuje spotkanie „Tutaj w Juracie 29 i 30 sierpnia odbędzie się wyjątkowe wydarzenie stoworzone z myślą o was, młodych. To będą dwa dni pełne sportu, koncertów (...), ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski. Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, spojrzeć na…

Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Drugie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ufa mu 42,3 proc. ankietowanych – to wzrost aż o 7,4 punktu procentowego w porównaniu z czerwcem. To najlepszy wynik Kosiniaka-Kamysza od października 2025 roku. Z kolei na trzecim miejscu uplasował się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z wynikiem 41,5 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.).

Bosak z rekordowym wzrostem

Największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. W lipcu ufa mu 39,9 proc. badanych, co oznacza wzrost aż o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Brak zaufania wobec Bosaka deklaruje 46,4 proc. respondentów.

Jest kolejny polityczny transfer do „Rozwój Plus” Morawieckiego „Chcę, aby Polska wróciła na tory rozwoju, takiego rozwoju, jaki był stymulowany przez rząd zjednoczonej prawicy Mateusza Morawieckiego. Dlatego dołączę do „Rozwój Plus”. Czołem Wielkiej Polsce!” - poinformował poseł PiS Piotr Uściński.

Spadki i wzrosty wśród pozostałych polityków

Premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35,5 proc. badanych (spadek o 2,6 pkt proc.). A takim zaufaniem cieszą się inni politycy:

Włodzimierz Czarzasty – 32,5 proc. (spadek o 3,5 pkt proc.),

Mateusz Morawiecki – 32,3 proc. (spadek o 3 pkt proc.),

Piotr Zgorzelski – 30,5 proc. (wzrost o 2,3 pkt proc.),

Sławomir Mentzen – 26,8 proc. (wzrost o 3,4 pkt proc.),

Jarosław Kaczyński – 26 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.),

Grzegorz Braun – 24,9 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.),

Adrian Zandberg – 24,5 proc. (wzrost o 6,1 pkt proc.),

Krzysztof Gawkowski – 21,9 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.),

Przemysław Czarnek – 21,6 proc. (spadek o 6,4 pkt proc.),

Szymon Hołownia – 18,4 proc.,

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10,4 proc. (spadek o 5,3 pkt proc.).

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba badawcza objęła 1,1 tys. dorosłych Polaków.