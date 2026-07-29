Najnowszy sondaż zaufania. Prezydent traci, lider Konfederacji ostro w górę

Nawrocki utrzymuje prowadzenie, choć z lekkim spadkiem
Prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków, choć w lipcowym sondażu IBRiS dla Onetu zanotował spadek o 3,5 punktu procentowego względem poprzedniego miesiąca. Aktualnie ufa mu 51,3 proc. badanych, z czego 26,1 proc. deklaruje „zdecydowanie ufam”, a 25,2 proc. – „raczej ufam”. Brak zaufania wobec prezydenta deklaruje 41,6 proc. respondentów.
Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium
Drugie miejsce w rankingu zajął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ufa mu 42,3 proc. ankietowanych – to wzrost aż o 7,4 punktu procentowego w porównaniu z czerwcem. To najlepszy wynik Kosiniaka-Kamysza od października 2025 roku. Z kolei na trzecim miejscu uplasował się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski z wynikiem 41,5 proc. (spadek o 1,1 pkt proc.).
Bosak z rekordowym wzrostem
Największy wzrost zaufania zanotował lider Konfederacji i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. W lipcu ufa mu 39,9 proc. badanych, co oznacza wzrost aż o 10 punktów procentowych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Brak zaufania wobec Bosaka deklaruje 46,4 proc. respondentów.
Spadki i wzrosty wśród pozostałych polityków
Premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35,5 proc. badanych (spadek o 2,6 pkt proc.). A takim zaufaniem cieszą się inni politycy:
- Włodzimierz Czarzasty – 32,5 proc. (spadek o 3,5 pkt proc.),
- Mateusz Morawiecki – 32,3 proc. (spadek o 3 pkt proc.),
- Piotr Zgorzelski – 30,5 proc. (wzrost o 2,3 pkt proc.),
- Sławomir Mentzen – 26,8 proc. (wzrost o 3,4 pkt proc.),
- Jarosław Kaczyński – 26 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.),
- Grzegorz Braun – 24,9 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.),
- Adrian Zandberg – 24,5 proc. (wzrost o 6,1 pkt proc.),
- Krzysztof Gawkowski – 21,9 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.),
- Przemysław Czarnek – 21,6 proc. (spadek o 6,4 pkt proc.),
- Szymon Hołownia – 18,4 proc.,
- Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10,4 proc. (spadek o 5,3 pkt proc.).
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został przeprowadzony w dniach 24-25 lipca 2026 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba badawcza objęła 1,1 tys. dorosłych Polaków.