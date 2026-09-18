Nagły powrót do PiS, wcześniej odszedł do Morawieckiego. Kaczyński ogłasza

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Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że poseł Rozwoju Plus Sławomir Skwarek wraca do Prawa i Sprawiedliwości. „Wydaje mi się, że ta decyzja będzie zachętą także dla innych” - stwierdził. Wcześniej Skwarek opuścił szeregi partii, dołączając do formacji, której przewodzi były premier Mateusz Morawiecki.

Kaczyński potwierdza: Poseł Skwarek wraca do nas

O powrocie Sławomira Skwarka poinformował podczas konferencji prasowej lider PiS, Jarosław Kaczyński.

Poseł Skwarek wraca do nas. I mam nadzieję, że ta decyzja podjęta z rozmysłem - bo pan poseł jest znany z tego, że zastanawia się nad swoimi decyzjami. Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień miał pewne znaczenie. Będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tę praktykę polityczną, która już została okazana szczególnie dzisiaj, jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi - oznajmił.

Obecny na konferencji Skwarek doprecyzował zaś, że na ten moment wraca wyłącznie do klubu parlamentarnego.

Cieszę się z tego powrotu do klubu PiS, co do powrotu do matki partii, to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura - doprecyzował Skwarek.

Skwarek dotychczas był członkiem klubu Rozwój Plus, który powstał po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Po odejściu Skwarka klub Rozwój Plus będzie liczył 40 posłów, a PiS - 147.

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Powstanie Rozwoju Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego - w sumie ponad 40 osób - w tym Marcin Horała i Krzysztof Lipiec, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.