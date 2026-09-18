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Nagły powrót do PiS, wcześniej odszedł do Morawieckiego. Kaczyński ogłasza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (13:50)

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił w piątek, że poseł Rozwoju Plus Sławomir Skwarek wraca do Prawa i Sprawiedliwości. „Wydaje mi się, że ta decyzja będzie zachętą także dla innych” - stwierdził. Wcześniej Skwarek opuścił szeregi partii, dołączając do formacji, której przewodzi były premier Mateusz Morawiecki.

Nagły powrót do PiS, wcześniej odszedł do Morawieckiego. Kaczyński ogłasza
Sławomir Skwarek opuścił szeregi klubu parlamentarnego Rozwój Plus (Fot. Piotr Nowak)

Kaczyński potwierdza: Poseł Skwarek wraca do nas

O powrocie Sławomira Skwarka poinformował podczas konferencji prasowej lider PiS, Jarosław Kaczyński.

Poseł Skwarek wraca do nas. I mam nadzieję, że ta decyzja podjęta z rozmysłem - bo pan poseł jest znany z tego, że zastanawia się nad swoimi decyzjami. Wydaje mi się, że dzisiejszy dzień miał pewne znaczenie. Będzie zachętą także dla innych do tego, żeby te plany i tę praktykę polityczną, która już została okazana szczególnie dzisiaj, jednak porzucić, bo to do niczego nie prowadzi - oznajmił.

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Obecny na konferencji Skwarek doprecyzował zaś, że na ten moment wraca wyłącznie do klubu parlamentarnego. 

Cieszę się z tego powrotu do klubu PiS, co do powrotu do matki partii, to jeszcze się zastanowimy, bo jest oczywiście inna procedura - doprecyzował Skwarek.

Skwarek dotychczas był członkiem klubu Rozwój Plus, który powstał po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Po odejściu Skwarka klub Rozwój Plus będzie liczył 40 posłów, a PiS - 147.

Rozłam na Nowogrodzkiej. 40 posłów opuszcza PiS

Powstanie Rozwoju Plus wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. 

Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego - w sumie ponad 40 osób - w tym Marcin Horała i Krzysztof Lipiec, nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja Rozwoju Plus.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński Sławomir Skwarek
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