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Syn białoruskiego dyktatora Alekasandra Łukaszenki - Kola - ukończył studia w Pekinie, o czym poinformowały proreżimowe media białoruskie. 21-latek pojawił się w trakcie uroczystości zakończenia białorusko-chińskiego programu stypendialnego. Towarzyszył mu ojciec, który w tym czasie wizytował Chiny.

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka z synem Kolą w lokalu wyborczym w Mińsku, podczas głosowania w wyborach do niższej izby białoruskiego parlamentu w 2012 r. (Fot. Wojciech Pacewicz)

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka z synem Kolą w lokalu wyborczym w Mińsku, podczas głosowania w wyborach do niższej izby białoruskiego parlamentu w 2012 r. (Fot. Wojciech Pacewicz) / PAP

O sprawie informuje dziennik „Fakt”.

Jak pisaliśmy wcześniej Kola Łukaszenka - najmłodszy syn białoruskiego dyktatora - znalazł się w gronie 185 studentów, którzy otrzymali państwowe stypendium dla wybitnie uzdolnionych. Reżim przeznaczył na ten cel 560 tys. rubli białoruskich, a więc prawie 630 tys. złotych.

Syn Łukaszenki skończył studia w Pekinie

Choć białoruskie władze nie podały szczegółów świadczących o „wybitnych zdolnościach” naukowych Koli, to media ustaliły, że od 2022 roku był studentem Wydziału Biologii Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. W 2025 R. pojawiły się doniesienia medialne, które wskazywały na to, że syn dyktatora nie kontynuuje nauki w ojczyźnie, lecz przebywa w Chinach.

Proreżimowa agencja prasowa Biełta podała, że syn Łukaszenki ukończył studia w Pekinie - stolicy Chin. Kola znalazł się w gronie pierwszych białoruskich studentów, którzy uczyli się w Pekinie w ramach wspólnego programu edukacyjnego Białorusi i Chin. Studiował biotechnologię. Dyktator zapowiedział, że program będzie rozszerzany.

Aleksandr Łukaszenka był obecny w trakcie uroczystego zakończenia białorusko-chińskiego programu stypendialnego, na którym dyplom odbierał jego syn - Kola. Miało to związek z wizytą dyktatora w Chinach.

Nie ma znaczenia, kim są: czy to syn Prezydenta, czy zwykły chłopak ze szkoły wiejskiej lub miejskiej. Mieli równe szanse, by stanąć na tej scenie — mówił podczas uroczystości w Pekinie.

Zastąpi ojca? Kola Łukaszenka może zostać najmłodszym przywódcą na świecie

Kola Łukaszenka od la jest wymieniany wśród potencjalnych następców Aleksandra Łukaszenki. Wspierał ojca po wybuchu masowych protestów do których doszło po sfałszowanych przez reżim wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku. Jeżeli syn przejąłbym władzę na Białorusi w 2030 r. to zostałby najmłodszym prezydentem na świecie. Skończy wtedy 26 lat.