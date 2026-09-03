Morawiecki przeciwny powołaniu Berka do TK. „To skrajne upolitycznienie”

RMF24

Lider ugrupowania Rozwój Plus Mateusz Morawiecki opowiedział się przeciwko powołaniu Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. „Jest to skrajne upolitycznienie. Jestem temu zdecydowanie przeciwny” – oświadczył były premier. Podkreślił, że jest też przeciwny odrzuceniu prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach.

W czwartek Sejm rozpatruje sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych ws. weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o rynku kryptoaktywów. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na piątkowe przedpołudnie.

Berek czy Kotowski? PiS i KO wystawiło kandydatów na sędziego TK

Również w piątek Sejm ma dokonać wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatów jest dwóch: Maciej Berek zgłoszony przez Koalicję Obywatelską i Artur Kotowski zgłoszony przez PiS. W czwartek sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Berka, a negatywnie kandydaturę Kotowskiego.

Mateusz Morawiecki na czwartkowej konferencji w Sejmie bardzo krytycznie opowiedział się o ustawie dotyczącej kryptowalut, „która po raz trzeci czy czwarty trafia do Sejmu”. Jest ustawą, która tak naprawdę była – według informacji medialnych, które uzyskałem – przygotowywana przez Przemysława Krala (szefa Zondacrypto - red.), przynajmniej częściowo – powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Nie chcemy ustawy Przemysława Krala

Jak zauważył, opinia publiczna - zamiast pytać premiera Donalda Tuska, co zrobił „z wiedzą, że Zondacrypto to oszukańczy proceder i machinacje (….), żeby zapobiec stracie pieniędzy przez Polaków” – daje się wciągnąć w „dyskusje dotyczące ustawy, którą pan prezydent bardzo słusznie zawetował”.

Nie, nie chcemy ustawy Przemysława Krala. Nie chcemy ustawy Donalda Tuska – podkreślił Morawiecki.

Przypomnijmy: 1 czerwca br. prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Prezydent zwrócił uwagę, że kolejny raz nie uwzględniono jego uwag. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy oznaczałoby, że Nawrocki miałby obowiązek podpisania jej. Do odrzucenia prezydenckiego weta konieczna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Podobnie negatywnie lider stowarzyszenia Rozwój Plus wypowiedział się natomiast na temat kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział, „zaproponowanie do niedawna urzędującego ministra rządu na członka TK jest zwieńczeniem tego upolitycznienia (TK i wymiaru sądownictwa – red.)”. Trudno mi sobie wyobrazić większe upolitycznienie niż to, jakie Donald Tusk nam teraz szykuje przez powołanie do TK pana Berka. Jestem temu zdecydowanie przeciwny – powiedział Morawiecki.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów i szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów od powołania obecnego gabinetu w grudniu 2023 r. W marcu 2025 r. stanął na czele powołanego w kancelarii premiera rządowego zespołu do spraw deregulacji. Od tego czasu patronował przygotowywanym przez rząd projektom deregulacyjnym. W lipcu 2025 r., przy okazji rekonstrukcji rządu, został ministrem ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Premier postawił przed nim wówczas zadanie kontroli i rozliczania pracy ministrów.

W połowie sierpnia premier Tusk ogłosił, że wyraził warunkową zgodę na odejście Berka z Rady Ministrów i jego kandydowanie na sędziego TK. Podkreślał przy tym, że Berek nie jest ani partyjnym, ani jego osobistym kandydatem na sędziego Trybunału. Wskazał, że sam udzielił tylko zgody na wycofanie Berka z rządu.

Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, bezwzględną większością głosów. Według regulaminu Sejmu wnioski ws. wyboru sędziego TK przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Konieczność wyboru nowego sędziego Trybunału jest związana z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego.