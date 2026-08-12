Minister zapowiada ulgę podatkową dla klasy średniej. „Piszemy projekt ustawy”

RMF24

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała w Polsat News prace nad ustawą, która ma przynieść ulgę najbardziej obciążonej podatkami klasie średniej. Zmiany mają dotyczyć m.in. kwoty wolnej od podatku oraz progów podatkowych.

Minister klimatu i środowiska, a zarazem przewodnicząca Unii Centrum, Paulina Hennig-Kloska, w środowym wywiadzie dla Polsat News ujawniła, że trwają prace nad projektem ustawy mającej przynieść ulgę podatkową klasie średniej. To właśnie ta grupa, zdaniem minister, jest obecnie najbardziej dociążona fiskalnie.

Piszemy teraz projekt ustawy, który ma dać trochę ulgi klasie średniej, najbardziej dociążonej podatkami - podkreśliła Hennig-Kloska.

Dodała, że rozważane są różne rozwiązania, w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w progach podatkowych.

Skokowy wzrost podatku - czas na zmiany?

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł, a pierwszy próg podatkowy to 12 proc. Po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu, stawka gwałtownie rośnie do 32 proc.

To jest duży przeskok, bo to jest przeskok z 12 proc. na 32 proc., jest naprawdę dzisiaj potrzebny, bo to jest bardzo odczuwalne dla naszych portfeli - tłumaczyła minister.

Jej zdaniem, dynamiczny wzrost wynagrodzeń w ostatnich latach sprawił, że coraz więcej osób wpada w wyższy próg podatkowy, co wymaga waloryzacji tych wartości.

Konsensus polityczny i prace nad ustawą

Minister Hennig-Kloska podkreśliła, że wypracowanie konsensusu wokół zmian w prawie podatkowym jest konieczne.

To były obietnice wyborcze wszystkich naszych ugrupowań, również ministra finansów Andrzeja Domańskiego - przypomniała. Dodała, że mimo trudnej sytuacji finansów publicznych i procedury nadmiernego deficytu, projektowanie zmian jest możliwe - mówiła.

Szefowa resortu klimatu zdradziła, że prowadziła już rozmowy z ministrem finansów i przekazała mu propozycje Unii Centrum. Jeśli rządowe prace nie przyniosą efektu, ugrupowanie zamierza przedstawić własne propozycje programowe jeszcze pod koniec sierpnia.

Kiedy poznamy szczegóły?

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że ewentualne propozycje zmian podatkowych zostaną przedstawione wraz z projektem budżetu na przyszły rok. Rząd musi zaprezentować go do końca sierpnia, a do Sejmu dokument trafi przed końcem września.