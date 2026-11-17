RMF24

Michał Zarzecki odchodzi ze stanowiska szefa gabinetu politycznego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Dymisja zapadła po doniesieniach medialnych dotyczących restrukturyzacji jego gospodarstwa, choć resort zapewnia, że procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem.

„Michał Zarzecki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, którą przyjąłem. Chcę jasno podkreślić, że w przedstawionej sprawie nie wykazano naruszenia prawa. Rozwiązania, z których skorzystał Michał Zarzecki, zostały stworzone po to, aby pomagać rolnikom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej” - napisał we wtorek na platformie X minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Wcześniej tego dnia resort rolnictwa wydał komunikat, w którym poinformował, że postępowanie restrukturyzacyjne dotyczące gospodarstwa Michała Zarzeckiego zostało przeprowadzone prawidłowo.

„Przypominamy, że przejęcie długu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest rozwiązaniem dostępnym dla wszystkich rolników spełniających ustawowe warunki. Mechanizm ten ma wspierać gospodarstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej i chronić je przed utratą ziemi oraz majątku niezbędnego do prowadzenia produkcji rolnej” - przekazano w oświadczeniu.

KOWR przejął długi współpracownika szefa resortu rolnictwa

Wirtualna Polska ustaliła, że w czerwcu 2025 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przejął zobowiązania gospodarstwa Michała Zarzeckiego o wartości ponad 2,2 mln zł. Jednocześnie państwo przejęło 18,96 ha jego ziemi wraz zabudowaniami gospodarczymi o podobnej wartości.

Zarzecki od stycznia do października 2024 r. pracował w resorcie rolnictwa jako doradca ówczesnego wiceministra Stefana Krajewskiego. W lutym 2025 r., podczas przerwy w zatrudnieniu w ministerstwie, złożył wniosek o przejęcie zadłużenia przez KOWR. W czerwcu 2025 r. agencja uregulowała jego zobowiązania wobec wierzycieli.

24 lipca 2025 r. Krajewski objął stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi, a pięć dni później Zarzecki został zatrudniony jako szef jego gabinetu politycznego. W lutym 2026 r. Zarzecki zawarł z KOWR umowę dzierżawy wcześniej przekazanych gruntów, obowiązującą do 30 września 2044 r. Z wyliczeń WP wynika, że płaci za nie ok. 13,7 tys. rocznie.

„Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione”

O aferze związanej z Michałem Zarzeckim mówił w poniedziałkowej Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polityk stwierdził, że minister rolnictwa i rozwoju wsi musi wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Ja bym przede wszystkim zachęcał pana ministra, żeby rozwiał te wszystkie wątpliwości, które się pojawiły - mówił.

Pytany, czy Stefan Krajewski ma dzisiaj poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego jako szef resortu rolnictwa, odpowiedział: „Stefan Krajewski robi dobrze (…) swoją pracę i wykonuje te obowiązki bardzo dobrze. Jeśli by nie miał poparcia, nie byłby ministrem”.

Stefan Krajewski został wskazany i rekomendowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe. To Polskie Stronnictwo Ludowe decyduje o tym, czy tym ministrem jest - dodał gość internetowego Radia RMF24.