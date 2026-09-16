Migracja: Von der Leyen odpowiada na polskie oczekiwania

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„To jest dokładnie to, o co zabiegaliśmy” - powiedział w rozmowie z RMF FM wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, komentując zapowiedź Ursuli von der Leyen dotyczącą migracji. Chodzi o nowe europejskie ramy reagowania kryzysowego, które mają pozwolić państwom na zastosowanie niestandardowych rozwiązań, gdy ich granice zostaną poddane wyjątkowej presji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała Europejskie Ramy Reagowania Kryzysowego. Mają być uruchamiane tylko po spełnieniu ściśle określonych kryteriów i pozwalać w takich sytuacjach na „czasową i ściśle określoną elastyczność standardowych procedur”.

Szefowa Komisji mówiła o sytuacjach, w których dochodzi do masowego napływu migrantów organizowanego i wykorzystywanego jako broń. Wskazała między innymi na kryzys w hiszpańskiej Ceucie. Jej zdaniem wydarzenia tego lata pokazały, że unijne rozwiązania muszą być dostosowane także do sytuacji nadzwyczajnych.

Korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon jako pierwsza ujawniła, że Polska od kilku tygodni zabiegała o możliwość przyjęcia przez UE polskich rozwiązań, np. czasowego zawieszenia prawa do składania wniosków o azyl w przypadku zorganizowanego i agresywnego forsowania granicy. Polska stosuje takie rozwiązanie na granicy z Białorusią. Von der Leyen otworzyła drogę do dyskusji o czasowym odstępstwie od standardowych procedur w sytuacjach kryzysowych. Szczegóły nowych ram dopiero mają zostać wypracowane. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk podkreśla, że nie chodzi o jedno rozwiązanie dla wszystkich.

Sytuacja na naszej granicy jest inna niż na południu. Tu nie ma jednego rozwiązania pasującego wszędzie - powiedział RMF FM.

Polska chce teraz pracować z Komisją i innymi państwami nad szczegółami, dzieląc się doświadczeniami z granicy z Białorusią. Von der Leyen jednocześnie podkreśliła, że UE będzie przestrzegać swoich wartości i praw podstawowych.

Nigdy jednak nie pójdziemy na kompromis w kwestii ochrony naszych granic - powiedziała.

Jak zaznaczyła - to Europejczycy, a nie przemytnicy i handlarze ludźmi będą decydować, kto przyjeżdża do Unii i na jakich zasadach. Szefowa KE zapowiedziała również wzmocnienie Frontexu, szczególnie w celu przyspieszenia powrotów osób, które nie mają prawa pobytu w UE. Mówiła też o poprawie systemów wczesnego ostrzegania i współpracy z państwami trzecimi.

„Mamy do czynienia z otwarcie wrogim światem”. Orędzie von der Leyen o stanie UE „Mamy obecnie do czynienia z otwarcie wrogim światem” - powiedziała Ursula von der Leyen, wygłaszając w Strasburgu orędzie o stanie Unii Europejskiej. Wyraźnie zaakcentowała, że los Europy „musi pozostać w rękach Europejczyków”.