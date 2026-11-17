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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od paru miesięcy ignoruje propozycję systemu zarządzania kryzysowego stworzonego przez jedną ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej – wynika z ustaleń reportera RMF FM Marka Mikołajczyka. Centrum Techniki Morskiej w sierpniu zaoferowało resortowi kierowanemu przez Marcina Kierwińskiego darmowy pilotaż programu „Digital Baltic”, który z powodzeniem wykorzystywano m.in. w polskim wojsku. Propozycja nie doczekała się realizacji.

Czego dotyczyła propozycja złożona MSWiA?

Na początku sierpnia na biurko Marcina Kierwińskiego trafiło pismo od kierownictwa Centrum Techniki Morskiej. To państwowa spółka technologiczna, funkcjonująca od ponad 40 lat. Wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zatrudnia ponad 340 inżynierów i techników, projektujących m.in. systemy łączności i zaawansowane systemy do monitorowania i wykrywania zagrożeń.

Pismo dotyczyło „propozycji uruchomienia pilotażowego programu wspierającego wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej”.

Mówiąc wprost: chodzi o system, który w kryzysowych momentach będzie „oczami dla organów państwa”. Pozwoli m.in. na wykrywanie anomalii, automatyczną wymianę informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy wszystkimi instytucjami i służbami, automatyczne wysyłanie komunikatów dla mediów i przeciwdziałanie dezinformacji.

Ostatnie incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej pokazały, że skuteczność państwa zależy nie tylko od wykrycia zagrożenia, lecz przede wszystkim od szybkości wymiany informacji pomiędzy Siłami Zbrojnymi RP, administracją publiczną, służbami oraz Rządowym Centrum Bezpieczeństwa – czytamy w piśmie, do którego dotarło RMF FM.

Jak zaznacza spółka, obecnie „znaczna część współpracy pomiędzy uczestnikami systemu zarządzania kryzysowego nadal opiera się na poczcie elektronicznej, komunikacji telefonicznej oraz wymianie dokumentów”. System projektowany przez CTM miał to zmienić.

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„System wprowadziłby nas w XXI wiek”

Co istotne – system nie miał być stworzony od nowa. Platforma „Digital Baltic” przygotowywana była pod wymagania Sił Zbrojnych RP. Wykorzystywano ją z powodzeniem podczas ćwiczeń wojskowych, w tym m.in. corocznych ćwiczeń NATO poświęconych interoperacyjności cyfrowej i technologicznej (CWIX).

Taki system wprowadziłby nas w XXI wiek. Nie jest tajemnicą, że łączność pomiędzy poszczególnymi instytucjami nadal często opiera się na tzw. krótkich łączach. W momentach kryzysowych dowódca dyżurny z jednej służby po prostu sięga po telefon i dzwoni do dyżurnego innej służby, aby wymienić się informacjami czy zaplanować działania – tłumaczy w rozmowie z RMF FM jeden z byłych szefów służb, przez lata związany z zarządzaniem kryzysowym.

Platforma projektowana przez CTM ma też inny ważny aspekt. Oprócz wymiany informacji pomiędzy państwowymi organami, umożliwia prostą komunikację z mediami, „w tym z Polską Agencją Prasową”, co pozwala na „szybkie przekazywanie zatwierdzonych komunikatów do mediów” i wspiera „przeciwdziałanie dezinformacji i budowę spójnego przekazu państwa w sytuacjach kryzysowych”.

Jak to istotne, pokazały ostatnie wydarzenia. W „Poradniku bezpieczeństwa” resort zaleca obywatelom śledzić komunikaty w mediach. Tymczasem, gdy przychodzi alert RCB, próżno szukać rozwinięcia informacji. Media same muszą prosić rządzących o dodatkowe informacje. Te jednak często pojawiają się ze sporym opóźnieniem – zaznacza rozmówca RMF FM.

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Dlaczego resort nie skorzystał z tej propozycji?

Współpraca MSWiA z CTM w ramach pilotażu nigdy nie została nawiązana. Latem doszło do kurtuazyjnego spotkania w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Złożyliśmy propozycję i ze strony ministerstwa zapadła cisza – słyszymy nieoficjalnie w spółce.

Pilotaż miał być w pełni darmowy. Zakładał zintegrowanie danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w tym kluczowego departamentu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego), Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz wybranych wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego (na Pomorzu, Dolnym Śląsku i Lubelszczyźnie).

RMF FM skierowało szereg pytań do MSWiA i RCB, czy przeprowadzono analizy propozycji złożonej przez CTM, co z nich wyniknęło i dlaczego finalnie nie zdecydowano się podjąć współpracy.

Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podkreśla w odpowiedzi na pytania RMF FM, że pismo CTM zostało skierowane do MSWiA, a RCB było załączone jedynie „do wiadomości”.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa konsekwentnie rozwija narzędzia wspierające zarządzanie kryzysowe, ostrzeganie ludności oraz wymianę informacji pomiędzy właściwymi instytucjami. Obecnie prowadzone są prace nad innymi rozwiązaniami w tym obszarze, w tym nad SOiA (Systemem Ostrzegania i Alarmowania Ludności – przyp. red.) – czytamy w odpowiedzi RCB na pytania RMF FM. Na pozostałe kwestie nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Z kolei MSWiA – mimo ponagleń – do czasu opublikowania niniejszego artykułu nie odpowiedziało na żadne z naszych pytań. Z nieoficjalnych źródeł usłyszeliśmy jedynie, że o braku współpracy zdecydowały „względy polityczne”.

