Mentzen przekonał prezydenta Nawrockiego? „Założenia okazały się spójne”

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Liderzy Konfederacji Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak spotkali się z prezydentem Karolem Nawrockim, by przedstawić propozycje rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Mentzen przekazał po rozmowach, że prezydent odniósł się do pomysłu resetu TK „z dużą aprobatą”. „Założenia, które przedstawiłem panu prezydentowi, okazały się w sporej mierze spójne z tym, co panowie z Pałacu sami mieli w głowach” – przekazał. Bosak zapowiedział natomiast, że jeśli nie dojdzie do politycznego kompromisu, Konfederacja złoży projekt uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu.

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Mentzen: Mamy dwie możliwości

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywają się konsultacje prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Rozmowy dotyczą sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie w ostatnich dniach doszło do kolejnego zaostrzenia sporu.

Przed spotkaniem z prezydentem Sławomir Mentzen zapowiadał przedstawienie „konkretnej propozycji resetu” TK. Jak argumentował, konflikt między PiS a Koalicją Obywatelską trwa już ponad dekadę i nie widać jego zakończenia.

Mamy tylko dwie możliwości: albo kontynuowanie tego sporu przez kolejne dziesięć lat, albo reset konstytucyjny – mówił lider Nowej Nadziei.

Mentzen podkreślał, że osiągnięcie porozumienia wymaga ustępstw ze strony wszystkich uczestników sporu. Wyraził też nadzieję, że prezydent będzie w tej sprawie ponad konfliktem między PiS a Platformą Obywatelską.

Pięć punktów propozycji Mentzena

Swoje propozycje Sławomir Mentzen przedstawił wcześniej we wpisie w mediach społecznościowych. Plan zakłada między innymi wybór 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością trzech piątych głosów.

Kadencje sędziów miałyby mieć początkowo różną długość – od roku do dziewięciu lat. W ten sposób możliwe byłoby stopniowe przejście do zasady, zgodnie z którą każdy kolejny sędzia byłby wybierany na dziewięcioletnią kadencję.

Pozostałe założenia obejmują:

obowiązek składania ślubowania przez sędziów TK przed Sejmem;

drukowanie wyroków Trybunału przez jego prezesa;

wygaszenie obecnych kadencji sędziów i przeprowadzenie wyboru w ramach nowego rozwiązania;

mechanizm wyboru sędziego w przypadku braku decyzji Sejmu w ciągu 60 dni.

W ostatnim przypadku kandydatów miałaby losować publicznie Państwowa Komisja Wyborcza. W losowaniu mogliby uczestniczyć kandydaci poparci przez co najmniej 46 posłów, przy czym każdy parlamentarzysta mógłby poprzeć tylko jedną osobę. Wylosowany kandydat byłby uznawany za wybranego przez Sejm.

Mentzen: Prezydent z dużą aprobatą odniósł się do propozycji

Po spotkaniu z Karolem Nawrockim Mentzen ocenił, że przedstawione przez Konfederację rozwiązania spotkały się z przychylnym przyjęciem.

Założenia, które przedstawiłem panu prezydentowi, okazały się w sporej mierze spójne z tym, co panowie z Pałacu sami mieli w głowach. Przede wszystkim należy dążyć do tego, żeby wygasić wszystkie kadencje sędziów obecnego Trybunału Konstytucyjnego – powiedział.

Bosak: Możliwy projekt uchwały ws. skrócenia kadencji Sejmu

Drugim tematem rozmów Konfederacji z prezydentem była sytuacja w parlamencie i możliwość skrócenia jego kadencji.

Krzysztof Bosak przed spotkaniem argumentował, że rząd przekracza – w ocenie jego ugrupowania – konstytucyjne granice działania władzy wykonawczej. Zarzucił obecnej ekipie nadużywanie policji i innych służb mundurowych.

Uważamy, że ten rząd trzeba definitywnie odsunąć od władzy i trzeba zrobić to w sposób zgodny z prawem, konstytucją – mówił wicemarszałek Sejmu.

Po rozmowie z prezydentem Bosak zapowiedział, że Konfederacja może przedstawić projekt uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu, jeśli nie będzie gotowości do zawarcia kompromisu.

Wskazał szczególnie na zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli nie pojawi się na nim – jak to określił – konstruktywna postawa innych sił politycznych, jego ugrupowanie może zdecydować się na taki krok.

Zgodnie z konstytucją Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów. Oznacza to konieczność uzyskania 307 głosów.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Sobotnie konsultacje w Pałacu Prezydenckim są następstwem wydarzeń z piątku. Wówczas ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału uznano sędzię Annę Korwin-Piotrowską, wybraną przez obecny Sejm.

Przed siedzibą TK doszło następnie do napięć i demonstracji. Na miejscu pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby Trybunału. W mediach opublikowano nagrania przedstawiające jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów TK. Strony przedstawiają odmienne relacje dotyczące przebiegu tych wydarzeń.

Po opuszczeniu budynku prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Argumentował, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.

Inną ocenę sytuacji przedstawił premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.

W sobotę prezydent rozmawiał już z przedstawicielami PSL, Polski 2050, partii Razem i PiS. Spotkanie z liderami Konfederacji było kolejnym elementem konsultacji dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.