Mentzen przekonał prezydenta Nawrockiego? „Założenia okazały się spójne”

Mentzen: Mamy dwie możliwości
W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywają się konsultacje prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Rozmowy dotyczą sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie w ostatnich dniach doszło do kolejnego zaostrzenia sporu.
Przed spotkaniem z prezydentem Sławomir Mentzen zapowiadał przedstawienie „konkretnej propozycji resetu” TK. Jak argumentował, konflikt między PiS a Koalicją Obywatelską trwa już ponad dekadę i nie widać jego zakończenia.
Mamy tylko dwie możliwości: albo kontynuowanie tego sporu przez kolejne dziesięć lat, albo reset konstytucyjny – mówił lider Nowej Nadziei.
Mentzen podkreślał, że osiągnięcie porozumienia wymaga ustępstw ze strony wszystkich uczestników sporu. Wyraził też nadzieję, że prezydent będzie w tej sprawie ponad konfliktem między PiS a Platformą Obywatelską.
Pięć punktów propozycji Mentzena
Swoje propozycje Sławomir Mentzen przedstawił wcześniej we wpisie w mediach społecznościowych. Plan zakłada między innymi wybór 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością trzech piątych głosów.
Kadencje sędziów miałyby mieć początkowo różną długość – od roku do dziewięciu lat. W ten sposób możliwe byłoby stopniowe przejście do zasady, zgodnie z którą każdy kolejny sędzia byłby wybierany na dziewięcioletnią kadencję.
Pozostałe założenia obejmują:
- obowiązek składania ślubowania przez sędziów TK przed Sejmem;
- drukowanie wyroków Trybunału przez jego prezesa;
- wygaszenie obecnych kadencji sędziów i przeprowadzenie wyboru w ramach nowego rozwiązania;
- mechanizm wyboru sędziego w przypadku braku decyzji Sejmu w ciągu 60 dni.
W ostatnim przypadku kandydatów miałaby losować publicznie Państwowa Komisja Wyborcza. W losowaniu mogliby uczestniczyć kandydaci poparci przez co najmniej 46 posłów, przy czym każdy parlamentarzysta mógłby poprzeć tylko jedną osobę. Wylosowany kandydat byłby uznawany za wybranego przez Sejm.
Mentzen: Prezydent z dużą aprobatą odniósł się do propozycji
Po spotkaniu z Karolem Nawrockim Mentzen ocenił, że przedstawione przez Konfederację rozwiązania spotkały się z przychylnym przyjęciem.
Założenia, które przedstawiłem panu prezydentowi, okazały się w sporej mierze spójne z tym, co panowie z Pałacu sami mieli w głowach. Przede wszystkim należy dążyć do tego, żeby wygasić wszystkie kadencje sędziów obecnego Trybunału Konstytucyjnego – powiedział.
Bosak: Możliwy projekt uchwały ws. skrócenia kadencji Sejmu
Drugim tematem rozmów Konfederacji z prezydentem była sytuacja w parlamencie i możliwość skrócenia jego kadencji.
Krzysztof Bosak przed spotkaniem argumentował, że rząd przekracza – w ocenie jego ugrupowania – konstytucyjne granice działania władzy wykonawczej. Zarzucił obecnej ekipie nadużywanie policji i innych służb mundurowych.
Uważamy, że ten rząd trzeba definitywnie odsunąć od władzy i trzeba zrobić to w sposób zgodny z prawem, konstytucją – mówił wicemarszałek Sejmu.
Po rozmowie z prezydentem Bosak zapowiedział, że Konfederacja może przedstawić projekt uchwały w sprawie skrócenia kadencji Sejmu, jeśli nie będzie gotowości do zawarcia kompromisu.
Wskazał szczególnie na zaplanowane na wtorek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jeśli nie pojawi się na nim – jak to określił – konstruktywna postawa innych sił politycznych, jego ugrupowanie może zdecydować się na taki krok.
Zgodnie z konstytucją Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich ustawowej liczby posłów. Oznacza to konieczność uzyskania 307 głosów.
Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym
Sobotnie konsultacje w Pałacu Prezydenckim są następstwem wydarzeń z piątku. Wówczas ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału uznano sędzię Annę Korwin-Piotrowską, wybraną przez obecny Sejm.
Przed siedzibą TK doszło następnie do napięć i demonstracji. Na miejscu pojawiła się policja.
Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby Trybunału. W mediach opublikowano nagrania przedstawiające jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów TK. Strony przedstawiają odmienne relacje dotyczące przebiegu tych wydarzeń.
Po opuszczeniu budynku prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych. Argumentował, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.
Inną ocenę sytuacji przedstawił premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.
W sobotę prezydent rozmawiał już z przedstawicielami PSL, Polski 2050, partii Razem i PiS. Spotkanie z liderami Konfederacji było kolejnym elementem konsultacji dotyczących rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego.