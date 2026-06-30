RMF24

Mateusz Morawiecki oddaje ukraiński Order Jarosława Mądrego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. „Niech to odznaczenie stanie się tam symbolem pamięci o dziesiątkach tysięcy niewinnych Polaków bestialsko zamordowanych podczas Rzezi Wołyńskiej. Skoro skorumpowana elita ukraińska nie potrafi, zrobię to za nich” - napisał były premier na portalu X.

Deklaracja Mateusza Morawieckiego ws. zwrotu ukraińskiego odznaczenia padła na dzisiejszej konferencji prasowej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości przyznał na niej, że po nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia „bohaterów UPA”, relacje pomiędzy naszymi krajami znalazły się w stanie, w którym dawno nie były.

Wołyń to nie był bolesny epizod. Rzeź wołyńska to nie jest tylko konflikt lokalny, jak chcieliby Ukraińcy czy ukraińscy politycy. Rzeź wołyńska to było ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ludobójstwo, które musi być nazwane, które musi być zapamiętane, które przynajmniej przez historię musi być odpowiednio rozliczone - oświadczył polityk PiS.

Były premier zaapelował m.in. o odmrożenie i przyjęcie projektu ustawy, który wprowadza kary za propagowanie symbolów związanych banderyzmem.

Żądam wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie, które zakażą finansowania jakichkolwiek organizacji, które w jakikolwiek sposób gloryfikują, sławią, pochwalają, aprobują, afirmują ukraińskich nacjonalistów, którzy mordowali Polaków. Żądam również zakazu przyznawania jakichkolwiek środków dla fundacji, organizacji pozarządowych, które mogą być nawet podejrzewane o to, że dopuszczają się takich haniebnych czynów jak zgoda na gloryfikację zbrodniarzy ukraińskich - wyliczał polityk PiS-u.

Morawiecki o „płaszczu niepamięci”

Mateusz Morawiecki poinformował, że w geście protest oddaje ukraiński Order Jarosława Mądrego, który dostał w pierwszej fazie pełnoskalowej wojny Ukrainy, na którą napadła Rosja. Nie zwraca go jednak naszym sąsiadom, ale przekazuje do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.

Żeby każdy, kto będzie odwiedzał to muzeum z polskich i zagranicznych gości, dodatkowo miał jeszcze asumpt do zastanowienia się, czym była ta przeokrutna, makabryczna zbrodnia wołyńska – tłumaczył.

Ze strony polskich patriotów nigdy nie będzie zgody na zamazywanie polskiej pamięci, na zamazywanie pamięci o rzezi wołyńskiej. Nigdy nie będzie zgody na współczesne gloryfikowanie UPA – podkreślał były szef rządu.

Morawiecki wezwał też koalicję rządzącą do adekwatnej reakcji w sprawie napiętych relacji z Ukrainą. Przestańcie udawać, że nie ma problemu. Żaden polski patriota nie może się pogodzić z tym, co dzisiaj robicie. Na przykrywanie płaszczem niepamięci tej okrutnej wołyńskiej zbrodni - zauważył.

Dworczyk też oddaje ukraińskie odznaczenie do muzeum

Towarzyszący byłemu premierowi na konferencji europoseł PiS Michał Dworczyk przekazał, że on również oddaje odznaczenie otrzymane od ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.

Wierzymy, że współpraca między Polakami a Ukraińcami jest możliwa. Uważamy, że powinna mieć miejsce, natomiast musi być oparta na prawdzie. Pojednanie jest możliwe tylko w wówczas, kiedy staniemy w prawdzie - przekonywał na konferencji Dworczyk.

Kilka dni temu o swojej decyzji dotyczącej oddania Orderu Jarosława Mądrego informował lider PiS-u Jarosław Kaczyński.

Po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o pozbawienia Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego za gloryfikowanie UPA najwyższego polskiego odznaczenia zrzekli się byli prezydenci Ukrainy. Na podobny gest zdecydowali się również inni ukraińscy politycy, którzy oddali polskie ordery.