Marcin Romanowski w Tyraspolu. „Aferzyści ukrywają się u putinowców”

RMF24

Lawinę politycznych komentarzy wywołała ujawniona przez RMF FM informacja, że poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Romanowski wysłał list do warszawskiego sądu ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza - zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Były wiceminister sprawiedliwości i jeden z głównych bohaterów afery Funduszu Sprawiedliwości zwrócił się o wydanie mu „listu żelaznego”.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego „listu żelaznego”. Dokument w tej sprawie został zarejestrowany w warszawskim sądzie okręgowym w zeszłym tygodniu. Jest podpisany osobiście przez podejrzanego.

Poseł PiS zobowiązał się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres. To Tyraspol, stolica Naddniestrza - nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.

Krzysztof Paszyk: Romanowski staje się narzędziem w rękach Putina Czas: 07:37

Paszyk: Romanowski zaprzedał się największemu złu

Przedstawiciel obozu patriotycznego, jeśli ma jakieś problemy z wymiarem sprawiedliwości, rozwiązuje je w Polsce, a nie ucieka do proputinowskich Węgier czy teraz Republiki Naddniestrza. Tego się nie da wytłumaczyć - tak ustalenia RMF FM ws. Marcina Romanowskiego komentował w Radiu RMF24 poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Paszyk. Dodał, że oczekuje od posłów PiS, że "sprowadzą Marcina Romanowskiego, wyrwą go z objęć reżimu i służb Putina".

Marcin Romanowski staje się narzędziem w rękach Putina. Za chwilę do niego dotrze, że będzie elementem putinowskiej propagandy wymierzonej w Polskę - ocenił polityk PSL-u. W imię ochrony przed odpowiedzialnością zaprzedał się największemu złu, jakie dzisiaj można sobie wyobrazić - reżimowi Putina - dodał Paszyk w rozmowie z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.

Giertych o „ekspozyturze rosyjskiego wywiadu”

„Okazuje się, że mamy nowy standard - ucieczki do Naddniestrza - które jest w pewnym stopniu kontrolowane przez Rosję. Wydaje mi się, że komentarz napisał się właśnie sam” - tak najnowsze ustalenia ws. Marcina Romanowskiego skomentował w rozmowie z reporterem RMF FM wiceszef resortu obrony, Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.

„To potwierdza, że duża część PiS to po prostu ekspozytura rosyjskiego wywiadu. Wkrótce wyjdą w tej sprawie nowe okoliczności” - stwierdził na portalu X inny poseł KO - Roman Giertych.

Zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne między Polską a Mołdawią. Pani prezydent Sandu jest proeuropejską demokratką - stwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM partyjny kolega Romanowskiego, Andrzej Śliwka z PiS.

„Romanowski ukrył się u Putina. Braun pewnie bije Kaczyńskiemu brawo” - stwierdził ironicznie europoseł KO Dariusz Joński.

W podobnym tonie wypowiedziała się inna europosłanka KO. „Chcieli nas wyprowadzić z UE, teraz ich aferzyści ukrywają się u putinowców. Ziobryści to piąta kolumna” -napisała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Jak nisko trzeba upaść, aby ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości wśród rosyjskich żołnierzy? Takich ludzi chroni PiS. Rosja już tu jest" -tak ruch Marcina Romanowskiego skomentował na portalu X europoseł Lewicy Robert Biedroń.

„Mieszkałem i pracowałem 8 lat w Mołdawii. Poznałem specyfikę jej zbuntowanego terytorium Naddniestrza. Mogę potwierdzić, że nie da się tam wjechać bez zgody tamtejszego KGB, które jest zarządzane bezpośrednio przez ruskie GRU i FSB. A co dopiero tam zamieszkać…” - zwrócił uwagę na portalu X były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego - Paweł Wojtunik.

Do sprawy pobytu Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu odniósł się też na portalu X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Kolejny zbieg okoliczności. A tak się obruszają na 'kremloprawicę' " - napisał.

Na razie Marcin Romanowski nie odniósł się do ujawnionych przez RMF FM informacji na swój temat. Na jego facebookowym koncie od pewnego czasu pojawiają się głównie memy uderzające w koalicję rządzącą. Z kolei jego ostatni wpis na portalu X opublikowany został w połowie maja.

Marcin Romanowski i afera Funduszu Sprawiedliwości

Marcinowi Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceszefem resortu sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 r., zarzuciła popełnienie 11 przestępstw. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Przestępstwa te miały polegać m.in. „na wskazywaniu podległym pracownikom podmiotów, które powinny wygrać konkursy na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości”. Polityk miał też zlecać poprawę błędnych ofert przed ich zgłoszeniem oraz dopuszczał do udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały wymogów formalnych i materialnych.

Zarzuty wobec Romanowskiego dotyczą również przywłaszczenia łącznie ponad 107 mln zł i usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł.