List z Kancelarii Sejmu do prezydenta ws. Macieja Berka. „Nie ma oparcia w przepisach”

RMF24

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty domaga się od prezydenta Karola Nawrockiego niezwłocznego przyjęcia ślubowania od nowo wybranego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, Macieja Berka. List w tej sprawie skierował do prezydenta szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Siwiec wskazał w korespondencji, że kwestionowanie prawidłowości wyboru przez Sejm sędziego TK „nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach”.

W piątek do prezydenta Karola Nawrockiego trafiło oficjalne pismo od szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. W dokumencie tym podkreślono, że marszałek Sejmu oczekuje natychmiastowego przyjęcia ślubowania od Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września tego roku.

Siwiec w liście stanowczo zaznaczył, że kwestionowanie prawidłowości wyboru Berka przez Sejm nie znajduje żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa.

Wątpliwości prezydenta i odpowiedź Sejmu

W czwartek do Kancelarii Sejmu wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta RP, w którym prezydencki minister Zbigniew Bogucki wskazywał na „gigantyczne wątpliwości” dotyczące spełnienia przez Macieja Berka wymogu dziesięcioletniego stażu radcy prawnego. To właśnie te wątpliwości stały się powodem wstrzymania procedury ślubowania.

„Gigantyczne wątpliwości”. Prezydent chce wyjaśnień ws. kandydatury Berka Kancelaria Prezydenta wysłała pismo do Kancelarii Sejmu w sprawie „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego - przekazał szef KPRP Zbigniew Bogucki. Ocenił, że są…

W odpowiedzi Marek Siwiec podkreślił, że Sejm dokonał wyboru zgodnie z prawem, a żądanie dodatkowych dokumentów jest bezpodstawne. „Skierowane do marszałka Sejmu pismo kwestionujące prawidłowość wyboru przez Sejm pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie ma oparcia w jakichkolwiek przepisach prawa powszechnie obowiązującego o charakterze materialnoprawny czy proceduralnym” – czytamy w oficjalnej odpowiedzi.

Wskazano, że „ani ustawa o statusie sędziów TK, ani tym bardziej sama konstytucja, nie przewidują możliwości wystąpienia przez prezydenta RP do Sejmu (marszałka Sejmu) w takim trybie i kontestowania suwerennej decyzji Sejmu w tym zakresie”.

W skazano również, że przepisy konstytucji wykluczają możliwość oceniania przez prezydenta zasadności dokonanego przez Sejmu wyboru sędziego TK. „Stanowiłoby to bowiem wyraźne pogwałcenie zasady podziału władzy i naruszałoby jej równowagę przewidzianą przez ustawę zasadniczą” - napisał w liście szef Kancelarii Sejmu.

Podkreślił też, że „kompetencja prezydenta RP polegająca na czuwaniu nad przestrzeganiem konstytucji, nakłada na ten organ fundamentalny obowiązek przestrzegania ustawy zasadniczej w zakresie realizacji własnych zadań i nie może stanowić podstawy do sytuowania się ponad prawem”.

Kim jest Maciej Berek?

Maciej Berek to były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, zgłoszony przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Jego kandydatura od początku budziła emocje, a obecny spór tylko podgrzewa atmosferę wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Jeszcze przed głosowaniem w Sjemie nad wyborem nowego sędziego TK, Berek opublikował zaświadczenie Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych, zgodnie z którym uchwałą z 2002 roku został wpisany na listę radców prawnych i od dnia ślubowania do chwili obecnej posiada uprawnienia do wykonywania zawodu. W dokumencie wskazano też, że Berek zgłosił w ewidencji wykonywanie zawodu radcy prawnego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 lipca 2009 r. oraz od 1 sierpnia 2012 r. do chwili obecnej.

Czarzasty ostro o Nawrockim. „Ta funkcja była u króla” Jaki jest plan rządu, jeśli prezydent Karol Nawrocki odmówi przyjęcia ślubowania od Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Czy powstanie sejmowa komisja śledcza ws. afery Zondacrypto? Czy jest szansa na porozumienie rządu z…

Spór o ślubowanie

Berek jest ósmą osobą wybraną przez Sejm obecnej kadencji na sędziego TK. Spośród siedmiu wybranych wcześniej, prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania od czworga. W przypadku tej czwórki, według przedstawicieli KPRP, w Sejmie doszło do błędów. Sędziowie podczas uroczystości ślubowali z formułą, że robią to „wobec prezydenta”. KPRP nie uznaje tego za ślubowanie, prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił tych czworga sędziów do orzekania.

Czworo wybranych w marcu br. sędziów TK, od których prezydent nie odebrał osobiście ślubowania, złożyło skargę do ETPCz. Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów TK i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.