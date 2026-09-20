Lewica wygrywa wybory w Berlinie, ale to AfD przoduje. Są wyniki exit poll

RMF24

Według wstępnych wyników exit poll stacji ZDF, Lewica wygrywa wybory w Berlinie, uzyskując 26 proc. głosów. Drugie jest CDU z wynikiem 20 proc. Prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, czyli AfD wygrywa natomiast w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, o 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD.

Dziś o 8:00 otwarto lokale wyborcze w Berlinie oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Po godz. 18 spłynęły natomiast wstępne wyniki exit poll stacji ZDF, z których wynika, że Lewica wygrywa wybory w Berlinie, uzyskując 26 proc. głosów. Drugie jest CDU z wynikiem 20 proc. Agencja Reutera podaje, że w Meklemburgii-Pomorzu Przednim zwyciężyła natomiast AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, co wzmacnia ogólnokrajową dynamikę tej skrajnie prawicowej partii w czasie, gdy konserwatywny kanclerz Friedrich Merz walczy o polityczne przetrwanie.

Więcej informacji wkrótce.