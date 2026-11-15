Lewica ostrzega przed „zarazą radykalnej prawicy”. Mocne przemówienie we Wrocławiu

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„Młodzi, chrzańcie prawicę” – apelował europoseł Krzysztof Śmiszek podczas spotkania polityków Nowej Lewicy we Wrocławiu. Przedstawiciele ugrupowania ostrzegali przed „zarazą radykalnej prawicy”. Ich zdaniem działania prawicowych polityków zagrażają europejskim wartościom, demokracji i prawom społecznym. W wydarzeniu pod hasłem „Ani kroku wstecz! Progresywna mobilizacja w Polsce i Europie” uczestniczyli przedstawiciele polskiej i europejskiej lewicy.

Śmiszek: Jestem wściekły, bo wiele rzeczy może zatonąć pod brunatną falą

W niedzielę we Wrocławskim Centrum Kongresowym odbyło się międzynarodowe spotkanie „Ani kroku wstecz! Progresywna mobilizacja w Polsce i Europie”. Zorganizowała je Partia Europejskich Socjalistów (PES) przy udziale przedstawicieli polskiej i europejskiej polityki. Wydarzenie było częścią projektu „Lewica Dowozi”, w ramach którego liderzy ugrupowania spotykają się z mieszkańcami kolejnych województw.

Wiceprzewodniczący PES i europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek swoje wystąpienie skierował przede wszystkim do młodych wyborców. Nie krył emocji, mówiąc o zagrożeniu dla wartości i postulatów, które - jak podkreślał - udało się wywalczyć lewicy.

Jestem wściekły, bo wiele rzeczy, które osiągnęliśmy, może zatonąć pod brunatną falą – mówił, wskazując między innymi na równość płci i prawa pracownicze. Jestem wściekły, bo kiedy chodzę korytarzami Parlamentu Europejskiego, widzę, jak ta epidemia, jak ta zaraza radykalnej prawicy zatacza coraz większe kręgi - powiedział Śmiszek.

Europoseł krytykował również liderów demokratycznego świata, którzy – zamiast przeciwstawiać się skrajnej prawicy – zaczynają się do niej, jak to określił, „miziać i uśmiechać”.

„ Prawica traktuje młodych jak taki bezpłatny zasób do zasuwania na innych ”

Przywołał także ostatnie głosowania w Parlamencie Europejskim - jedno z nich dotyczyło raportu w sprawie programu Erasmus i - jak przekonywał Śmiszek -politycy prawicy zagłosowali przeciwko dokumentowi.

I to jest właśnie wizja młodych według prawicy. Dla „konfiarskiego” zarządu są studia na najlepszych uniwersytetach w Europie, a dla was jest codzienna harówa na minimalnej krajowej – zwrócił się do uczestników spotkania.

Kolejnym przykładem były dyskusje dotyczące bezpłatnych staży. Europoseł przypomniał, że politycy lewicy opowiedzieli się za wprowadzeniem wynagrodzenia i ochrony socjalnej dla stażystów.

A co zrobiła prawica? Tak, ta sama prawica, która mówi ciągle o młodych ludziach, zagłosowała przeciwko. Bo prawica traktuje młodych jak taki bezpłatny zasób do zasuwania na innych. Do tego, żeby Sławek Mentzen miał kolejny dom, kolejny grill i kolejne auto – ocenił.

Śmiszek zaapelował do młodych, by przy podejmowaniu decyzji kierowali się przede wszystkim własnymi interesami ekonomicznymi.

Młodzi, chrzańcie prawicę. Idźcie za głosem swojego portfela. Idźcie za głosem swojej kieszeni. Idźcie za głosem swoich ekonomicznych interesów. Prawica na końcu zawsze was zdradzi – powiedział europoseł.

Dziemianowicz-Bąk: Trzeba postawić tamę

W podobnym tonie wypowiadała się ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wyjaśniła, że hasło wrocławskiego spotkania jest wezwaniem do sprzeciwu wobec działań, które - w ocenie lewicy - zagrażają demokracji i solidarności społecznej.

Na drodze do tej lepszej, bezpiecznej przyszłości co rusz staje jakiś kolejny prawicowy polityk-fanatyk. Czasem jest to Grzegorz Braun z gaśnicą, kremlowską propagandą i faszyzującymi hasłami. Innym razem jest to Sławomir Mentzen szczujący na polskie policjantki. A czasem jest to prezydent Karol Nawrocki haniebnie wetujący ochronę polskich dzieci w internecie – oceniła ministra.

Do walki z gangami potrzebny jest „odpowiedni” chromosom? Mentzen kpi z kobiet w policji, MSWiA odpowiada „Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie” - ironicznie…

Dziemianowicz-Bąk przedstawiła również postulaty gospodarcze Lewicy. Zapewniła, że jej ugrupowanie chce sprawiedliwych, progresywnych i uczciwych podatków. Wśród propozycji wymieniła opodatkowanie gigantów cyfrowych oraz podatek od nadmiaru zysku.

Jej zdaniem prawica reprezentuje zupełnie inne podejście do gospodarki. Jak mówiła, jej politycy chcą „wyciągać kasę przez fundacje rodzinne, zarabiać na kryptowalutach i lobbować na rzecz wielkich korporacji”.

Biejat: Kobiety stały się obsesją prawicy

Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat skupiła się w swoim wystąpieniu na prawach kobiet i ich obecności w służbach mundurowych. Jak stwierdziła, temat ten stał się jednym z obszarów zainteresowania prawicowych polityków.

Kobiety stały się ostatnio niezdrową obsesją prawicy – wyjaśniła.

Biejat odniosła się do wypowiedzi lidera Konfederacji Sławomira Mentzena i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka dotyczących służby kobiet w policji i wojsku.

Kobiety stanowią niemal 17 procent żołnierzy i 20 procent funkcjonariuszy policji. Wykonują swoją pracę tak samo jak mężczyźni i niczego im nie brakuje. Jako kobieta i wicemarszałkini chcę wam powiedzieć, że jestem z was dumna i czuję się przy was bezpieczna – powiedziała, zwracając się do kobiet służących w tych formacjach.

Wicemarszałkini Senatu zarzuciła również prawicowym politykom, że straszą społeczeństwo muzułmanami i prawem szariatu, podczas gdy - jak oceniła - sami chcieliby wprowadzać rozwiązania ograniczające prawa kobiet.

Zabrać nam nasze prawa, zamknąć w domach, sprowadzić do ciągłego rodzenia dzieci i służenia panu mężowi. Ta prawda jest taka, że ich wartości i ich program są sprzeczne z naszą kulturą – stwierdziła Biejat.

„Lewica Dowozi” w kolejnych województwach

Wrocławskie spotkanie odbyło się w ramach projektu „Lewica Dowozi”, którego celem są bezpośrednie spotkania liderów ugrupowania z mieszkańcami poszczególnych województw.

Wydarzenie zorganizowała Partia Europejskich Socjalistów (PES), a jego uczestnikami byli przedstawiciele polskiej i europejskiej polityki lewicowej. Dzień wcześniej, w sobotę, podobne spotkanie odbyło się w Opolu.

Podczas niedzielnego wydarzenia politycy Lewicy koncentrowali się przede wszystkim na zagrożeniach, jakie - w ich ocenie - niesie wzrost poparcia dla radykalnej prawicy, a także na obronie praw pracowniczych, równości płci i europejskich wartości.