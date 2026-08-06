Leszczyna ma przeprosić posła PiS. Poszło o „parasol ochronny”

RMF24

Była minister zdrowia, wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna musi przeprosić Marcina Warchoła - posła Prawa i Sprawiedliwości i byłego wiceministra sprawiedliwości. Chodzi o internetowy wpis sprzed kilku lat, w którym zarzuciła mu, że roztoczył „parasol ochronny” nad jedną z firm pożyczkowych.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie oddalił apelację Leszczyny od rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Rzeszowie w tej sprawie z lutego 2024 r.

Była minister zdrowia ma nie tylko przeprosić polityka PiS, ale też wpłacić 10 tys. zł na dziecięce hospicjum w Rzeszowie.

Powodem sądowego sporu był wpis Izabeli Leszczyny na platformie X z kwietnia 2022 r. Napisała tam, ze jedna z firm pożyczkowych „nie musi się obawiać”, bo Marcin Warchoł „roztoczył parasol ochronny” nad nią w ramach ustawy, którą „dla niepoznaki” nazwano „antylichwiarską”.

„Sugeruję korepetycję w kłamaniu”. Warchoł komentuje wyrok

Wiceprzewodniczącą Koalicji Obywatelskiej Izabelę Leszczynę kłamstwa na mój temat będą kosztować 10 tys. zł na rzecz Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. I przeprosiny. Sąd Apelacyjny oddalił jej apelację. Nie roztaczałem - jak twierdziła - żadnego parasola ochronnego nad firmami pożyczkowymi. Przeciwnie - byłem autorem ustawy zwalczającej lichwiarzy, dzięki której rynek pożyczek się ucywilizował - napisał na portalu X Marcin Warchoł, komentując decyzję sądu.

Pani byłej minister sugeruję korepetycje w kłamaniu u jej szefa - Tusk łga po mistrzowsku - dodał kąśliwie.