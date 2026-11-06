„Kuszenie” lidera PSL. Sikorski komentuje spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Metzenem

Przed TK mają miejsce sprzedaż zegarków i występy kabaretowe – skomentował dziś Radosław Sikorski, podkreślając, że atmosfera wokół Trybunału daleka jest od powagi, jakiej wymaga instytucja tej rangi.
Minister spraw zagranicznych odniósł się również do funkcjonowania Trybunału w ostatnich miesiącach. Jego zdaniem sytuacja powoli się normuje po długim okresie, w którym TK nie rozpatrywał spraw, a sędziowie pobierali znaczne wynagrodzenia.
Sytuacja w TK się normuje po długo trwającej sytuacji, gdy sprawy nie były rozpatrywane, a sędziowie zarabiali ponad 40 tys. miesięcznie za nic nierobienie – ocenił Sikorski.
Radosław Sikorski podkreślił również wagę poszanowania decyzji Sejmu w kwestii wyboru sędziów Trybunału. Według niego, wybrani przez parlament sędziowie powinni być traktowani z należytą godnością, zgodnie z wolą obywateli wyrażoną poprzez swoich przedstawicieli.
Szacunek wobec Sejmu wymaga, by wybrani przez Sejm sędziowie byli traktowani w sposób godny i który odzwierciedla decyzje suwerena, który działa poprzez swoją reprezentację w Sejmie – zaznaczył minister.
Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Mentzenem
W czwartek media społecznościowe obiegło wspólne zdjęcie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jednego z liderów Konfederacji, Sławomira Mentzena. Fotografia, opublikowana na platformie X, została opatrzona przez Mentzena podpisem: „Idzie ku dobremu”. Sam Kosiniak-Kamysz napisał: „Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie".
Spotkanie to wywołało falę spekulacji na temat możliwej współpracy między PSL a Konfederacją w kontekście zmian konstytucyjnych.
Komentując spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Mentzenem, Radosław Sikorski nie szczędził ironii. Myślę, że skoro pan Kosiniak-Kamysz oparł się kuszeniu przez Donalda Trumpa, to tym bardziej oprze się kuszeniu przez pana posła Mentzena – powiedział, nawiązując do marcowego spotkania szefa MON z prezydentem USA.
Kosiniak-Kamysz z resetem konstytucyjnym
Wcześniej tego samego dnia Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt ustawy o zmianie konstytucji, określany jako „reset konstytucyjny”. Zakłada on, że Zgromadzenie Narodowe, na umotywowany wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, mogłoby większością co najmniej 3/5 ustawowej liczby członków uznać trwałą niezdolność TK do wykonywania jego zadań. Następnie, w jednym głosowaniu, wybrano by nowy, 15-osobowy skład Trybunału na kadencje 3, 6 i 9 lat.
Kandydatów miałby wskazywać marszałek Sejmu po konsultacjach z I prezesami Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz za uprzednią zgodą prezydenta. W dniu wyboru nowego składu wygasłyby kadencje dotychczasowych sędziów, którzy przeszliby w stan spoczynku.
Do wniesienia projektu potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów. Klub PSL liczy obecnie 32 parlamentarzystów. Wstępne poparcie dla pomysłu PSL ws. „resetu konstytucyjnego” i zespołu parlamentarnego w tej sprawie deklarują politycy z klubów: Konfederacji, Rozwoju Plus, Polski 2050 i koła Razem. KO i Lewica nie planują udziału w zespole. Centrum nie podjęło jeszcze decyzji, a PiS założy własny zespół.