„Kuszenie” lidera PSL. Sikorski komentuje spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Metzenem

RMF24

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie szczędził ironii, komentując spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. „Skoro Władysław Kosiniak-Kamysz oparł się kuszeniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa, to tym bardziej oprze się kuszeniu przez pana posła Mentzena” - powiedział w piątek szef MSZ.

Przed TK mają miejsce sprzedaż zegarków i występy kabaretowe – skomentował dziś Radosław Sikorski, podkreślając, że atmosfera wokół Trybunału daleka jest od powagi, jakiej wymaga instytucja tej rangi.

„Żenujące karaoke i sprzedaż zegarków”. Mentzen skrytykował to, co dzieje się pod Trybunałem Sławomir Mentzen, lider Konfederacji, krytycznie odniósł się do formy, jaką ostatnio przybrał wiec pod Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie. „Cyrk i jarmark pod TK jest ośmieszaniem poważnego kryzysu konstytucyjnego” – napisał na X. Zamiast rozmowy…

Minister spraw zagranicznych odniósł się również do funkcjonowania Trybunału w ostatnich miesiącach. Jego zdaniem sytuacja powoli się normuje po długim okresie, w którym TK nie rozpatrywał spraw, a sędziowie pobierali znaczne wynagrodzenia.

Sytuacja w TK się normuje po długo trwającej sytuacji, gdy sprawy nie były rozpatrywane, a sędziowie zarabiali ponad 40 tys. miesięcznie za nic nierobienie – ocenił Sikorski.

Radosław Sikorski podkreślił również wagę poszanowania decyzji Sejmu w kwestii wyboru sędziów Trybunału. Według niego, wybrani przez parlament sędziowie powinni być traktowani z należytą godnością, zgodnie z wolą obywateli wyrażoną poprzez swoich przedstawicieli.

Szacunek wobec Sejmu wymaga, by wybrani przez Sejm sędziowie byli traktowani w sposób godny i który odzwierciedla decyzje suwerena, który działa poprzez swoją reprezentację w Sejmie – zaznaczył minister.

Spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Mentzenem

W czwartek media społecznościowe obiegło wspólne zdjęcie wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz jednego z liderów Konfederacji, Sławomira Mentzena. Fotografia, opublikowana na platformie X, została opatrzona przez Mentzena podpisem: „Idzie ku dobremu”. Sam Kosiniak-Kamysz napisał: „Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie".

Spotkanie to wywołało falę spekulacji na temat możliwej współpracy między PSL a Konfederacją w kontekście zmian konstytucyjnych.

Komentując spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Mentzenem, Radosław Sikorski nie szczędził ironii. Myślę, że skoro pan Kosiniak-Kamysz oparł się kuszeniu przez Donalda Trumpa, to tym bardziej oprze się kuszeniu przez pana posła Mentzena – powiedział, nawiązując do marcowego spotkania szefa MON z prezydentem USA.

Kosiniak-Kamysz z resetem konstytucyjnym

Wcześniej tego samego dnia Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt ustawy o zmianie konstytucji, określany jako „reset konstytucyjny”. Zakłada on, że Zgromadzenie Narodowe, na umotywowany wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, mogłoby większością co najmniej 3/5 ustawowej liczby członków uznać trwałą niezdolność TK do wykonywania jego zadań. Następnie, w jednym głosowaniu, wybrano by nowy, 15-osobowy skład Trybunału na kadencje 3, 6 i 9 lat.

Kandydatów miałby wskazywać marszałek Sejmu po konsultacjach z I prezesami Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz za uprzednią zgodą prezydenta. W dniu wyboru nowego składu wygasłyby kadencje dotychczasowych sędziów, którzy przeszliby w stan spoczynku.

Do wniesienia projektu potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów. Klub PSL liczy obecnie 32 parlamentarzystów. Wstępne poparcie dla pomysłu PSL ws. „resetu konstytucyjnego” i zespołu parlamentarnego w tej sprawie deklarują politycy z klubów: Konfederacji, Rozwoju Plus, Polski 2050 i koła Razem. KO i Lewica nie planują udziału w zespole. Centrum nie podjęło jeszcze decyzji, a PiS założy własny zespół.