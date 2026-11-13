„Który Kaczyński jest prawdziwy?”. Konfederacje odrzucają pomysł PiS

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Politycy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej krytycznie oceniają propozycję Jarosława Kaczyńskiego dotyczącą stworzenia jednej prawicowej listy w wyborach do Sejmu. W rozmowach z PAP uznają ją za nierealną i korzystną przede wszystkim dla Prawa i Sprawiedliwości. Pomysłu broni wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Marszu Niepodległości 11 listopada mówił o potrzebie stworzenia wspólnej listy ugrupowań prawicowych – nie tylko w wyborach do Senatu, ale również do Sejmu.

Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, i to nie tylko do Senatu, tylko także do Sejmu – powiedział lider PiS. Dodał, że do takiego rozwiązania trzeba przekonać polityków „trzech Konfederacji”.

Propozycja spotkała się z jednoznaczną krytyką ze strony środowisk, do których była skierowana.

Konfederacja: Nie będziemy kołem ratunkowym dla PiS

Przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek ocenił, że propozycje Kaczyńskiego wynikają z „rosnącej nerwowości” oraz niekorzystnych dla PiS trendów sondażowych.

Nie zamierzamy rezygnować z własnej tożsamości tylko dlatego, że komuś zaczyna brakować politycznego poparcia – podkreślił w rozmowie z PAP.

Zaznaczył, że Konfederacja chce pozostać samodzielną siłą polityczną, a jej wyborcy oczekują alternatywy wobec PO i PiS.

Poseł Bartłomiej Pejo z Nowej Nadziei stwierdził, że wspólny start z PiS „absolutnie nie wchodzi w grę”. Jego zdaniem jedna lista mogłaby obniżyć poparcie dla szeroko rozumianej prawicy, ponieważ część wyborców Konfederacji nie zagłosowałaby na kandydatów PiS.

Pejo wskazał m.in. na decyzje podejmowane przez rząd Mateusza Morawieckiego, dotyczące relacji z Unią Europejską, Zielonego Ładu i Polskiego Ładu. Ocenił również, że PiS i Konfederacja mają elektoraty, które w znacznym stopniu się wykluczają.

Bosak: Taka lista byłaby prezentem dla Tuska

Krytycznie o pomyśle wypowiedział się też lider Ruchu Narodowego i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. W jego ocenie wspólna lista PiS, Konfederacji i środowiska Grzegorza Brauna byłaby „zła i niedorzeczna”.

To jest prezent dla Donalda Tuska, bo taka lista z pewnością przegrałaby wybory, gubiąc wyborców, którzy nie są zainteresowani głosowaniem albo na Brauna, albo na Kaczyńskiego, albo na nas – powiedział Bosak w programie „Rymanowski Live”.

Polityk uznał, że Kaczyński próbuje skupić na sobie uwagę i wystąpić w roli patrona całej prawicy. Podkreślił przy tym, że Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy tworzą strategiczny sojusz pod szyldem Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Braun i jego partia: Propozycja „nierealna”

Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej również odrzucili koncepcję jednej listy do Sejmu.

Wiceprzewodniczący koła KKP Roman Fritz zwrócił uwagę na wcześniejsze stanowisko Kaczyńskiego wobec Grzegorza Brauna. Przypomniał, że lider PiS przez wiele miesięcy wykluczał porozumienie z partią Brauna.

Nie wiemy, który Kaczyński jest prawdziwy – stwierdził Fritz.

Przewodniczący koła KKP Włodzimierz Skalik określił propozycję jako „szkodliwą, nierealną” i służącą interesom PiS. Ocenił, że Kaczyński chce w ten sposób uniknąć porażki własnej listy i osłabić konkurencyjne środowiska prawicowe.

Skalik opowiedział się natomiast za zawarciem paktu senackiego przez ugrupowania centroprawicowe.

Politycy Konfederacji i KKP dopuszczają rozmowy o współpracy w wyborach do Senatu. Pejo powiedział PAP, że negocjacje w sprawie paktu senackiego trwają i wyraził nadzieję na porozumienie.

Temat ten pojawiał się już wcześniej w kontekście prezydenta Karola Nawrockiego. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” deklarował on, że obejmuje patronatem środowiska gotowe do dialogu z głową państwa.

Czarnek: Szeroka lista daje szansę na zwycięstwo

Pomysłu Kaczyńskiego broni Przemysław Czarnek. Wiceprezes PiS przekonuje, że budowanie szerokiej, zjednoczonej prawicy nie jest nowym postulatem.

– Bez szerokiej listy zjednoczonej prawicy nie będzie łatwo wygrać wyborów z Tuskiem – powiedział Czarnek.

Zaznaczył, że taka lista nie mogłaby obejmować osób, które – jak mówił – bronią pomników Armii Czerwonej, są sedewakantystami (krytykami wolności religijnej i ekumenizmu) lub występują w rosyjskich mediach.

W przeszłości zarówno Kaczyński, jak i Czarnek wielokrotnie ostro krytykowali Grzegorza Brauna. Lider PiS po wypowiedziach Brauna dotyczących Auschwitz-Birkenau mówił, że kwestionowanie Holokaustu jest „haniebnym kłamstwem historycznym” i działaniem na szkodę Polski. Czarnek zapewniał z kolei w marcu, że „na 200 proc.” nie widzi możliwości udziału Brauna w tworzonym przez siebie rządzie.