Kto trafi do rządu po rozmowach Tusk-Hołownia? Ustalenia RMF FM

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Łukasz Osmalak i Bartosz Romowicz otrzymają stanowiska wiceministrów po ostatnich ustaleniach premiera Donalda Tuska i wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni - ustalił nieoficjalnie dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Pierwszy z posłów ma trafić do Ministerstwa Infrastruktury, drugi dołączy do kierownictwa resortu funduszy i polityki regionalnej.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk spotkał się z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią po tym, jak swoją dymisję złożyła ówczesna szefowa ministerstwa funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Ostatecznie Polska 2050 straciła stanowisko szefa resortu funduszy, a kierowanie ministerstwem szef rządu powierzył Annie Bartol, która od 2024 r. jest stałą przedstawicielką Polski przy UE.

Anna Bartol dołączy do Rady Ministrów dopiero po zaprzysiężeniu przez prezydenta Karola Nawrockiego. Rozmowa Tusk-Hołownia miała dotyczyć pozycji Polski 2050 i nowych stanowisk dla polityków tego ugrupowania w randze wiceministrów.

Według ustaleń RMF FM nowymi wiceministrami z ramienia Polski 2050 mają być posłowie: Łukasz Osmalak, który ma trafić do Ministerstwa Infrastruktury i Bartosz Romowicz, który dołączy do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak się dowiadujemy, oficjalne podpisanie nominacji przez premiera Donalda Tuska ma odbyć się w drugiej połowie listopada.

Polskę 2050 wciąż czekają jeszcze wybory na nowego przewodniczącego. Jak już informowaliśmy, najprawdopodobniej jedynym kandydatem na to stanowisko będzie poseł Paweł Śliz, do niedawna szef klubu parlamentarnego. Według naszych informacji wybory mają odbyć się na początku grudnia.