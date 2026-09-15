Kto może zastąpić Jarosława Kaczyńskiego? Polacy wskazali jedno nazwisko

Kto po Kaczyńskim? Wyborcy PiS wybrali
Instytut Badań Pollster zapytał o to wyborców PiS, wskazując na kilku popularnych polityków: kto powinien zostać liderem PiS, gdyby Jarosław Kaczyński zdecydował się przejść na polityczną emeryturę?
Najwięcej głosów, 31 proc., zdobył 49-letni Przemysław Czarnek, kandydat PiS na ewentualnego premiera, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zatriumfowałoby w przyszłorocznych wyborach. Drugie miejsce zajął szef klubu parlamentarnego 57-letni Mariusz Błaszczak, uzyskawszy 28 proc. wskazań. Na 63-letnią byłą premier Beatę Szydło wskazało 16 proc. ankietowanych, a na 39-letniego Tobiasza Bocheńskiego 12 proc.
6 proc. wyborców widzi w fotelu prezesa 57-letniego Jacka Sasina, a 5 proc. 56-letniego przebywającego w Stanach Zjednoczonych Zbigniewa Ziobrę. 2 proc. ankietowanych nie wiedziało, jak odpowiedzieć na zadane pytanie.
Sondaż przeprowadzono w dniach 1 oraz 2 września na próbie 1008 dorosłych Polaków.
Według innego sondażu - badania CBOS opublikowanego 11 września - PiS ma najniższe poparcie od 2023 roku. CBOS wskazuje, że spadło do 15 procent. Jeżeli wybory parlamentarne odbyłyby się we wrześniu tego roku, najwięcej głosów zdobyłaby Koalicja Obywatelska. Zagłosowałoby na nią 26,1 proc. zadeklarowanych uczestników wyborów. Trzecią siłą w Sejmie byłoby Prawo i Sprawiedliwość, a trzecią Konfederacja.