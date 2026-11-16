Krzysztof Gawkowski chce przekonać Karola Nawrockiego. „Odpuszczania nie będzie”

RMF24

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski nie ustępuje ws. ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych. Chce, by prezydent Karol Nawrocki już na etapie konsultacji jej nowej wersji wskazał, które elementy mu nie odpowiadają. Miałoby to zapobiec ponownemu zawetowaniu tych ważnych przepisów. „W tej sprawie odpuszczania nie będzie, bo prezydent zdezerterował z odpowiedzialności za bezpieczeństwo w internecie, co jest ważne dla jego rodziny i każdej rodziny w Polsce” - grzmiał Gawkowski.

„Ustawa nie przewiduje takiej możliwości”. Gawkowski o zarzutach prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych. Miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym mowę nienawiści. To już drugie weto prezydenta do podobnej ustawy.

Będziemy nadal pracować nad ustawą o bezpieczeństwie w internecie i na pewno się nie zatrzymamy. To jest mój osobisty cel, by ta ustawa wróciła do parlamentu i trafiła na biurko prezydenta – zapowiedział szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jeszcze w grudniu zorganizujemy konsultacje społeczne, na które zaprosimy pana prezydenta. Podczas konsultacji poprosimy o wskazanie, które konkretnie przepisy mu się nie podobają – dodał.

Minister podkreślał, że po ogłoszeniu decyzji o wecie prezydent nie wskazał konkretnych przepisów, które budzą jego zastrzeżenia.

Chciałbym wiedzieć, na podstawie których przepisów uchwalonej ustawy ktoś może bez decyzji sądu zablokować jakieś treści, bo nie ma w niej takich zapisów. Chciałbym też wiedzieć, jakim przyciskiem można wyłączyć platformę X, bo ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Chciałbym również wiedzieć, które przepisy wprowadzają cenzurę – wyliczał Gawkowski, odnosząc się do zarzutów prezydenta wobec ustawy. Jak pan prezydent wskaże te elementy, jestem w stanie rozmawiać. Prosiłem pana prezydenta przez rok o spotkanie i będę prosił przez kolejne miesiące – zaznaczył.

Wicepremier zapowiedział też, że nowy projekt ustawy zostanie opracowany dopiero po zapowiedzianych konsultacjach.

Nie będziemy się śpieszyli, najpierw zrobimy konsultacje, żeby wszystkich wysłuchać - tłumaczył. PiS zgłosiło do tej ustawy wiele poprawek, wszystkie przyjęliśmy, a i tak przyszło weto - dodał Gawkowski.

Donald Tusk uderzył w Nawrockiego. Pałac odpowiedział: Obrzydliwe „Z prezydenckiego weta do rządowej noweli wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA) zadowoleni są m.in. hejterzy, rosyjskie farmy trolli i pedofile, a ofiarami są polskie dzieci i rodzice” - ocenił w sobotę premier Donald Tusk. Prezydent Nawrocki…

Jak prezydent uzasadnił swoją decyzję?

Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.

Uzasadniając swoją decyzję prezydent Nawrocki oświadczył, że zawetowane przepisy „wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej”, że blokowanie treści to kompetencja szczególnie wrażliwa, a jej nadużycie może doprowadzić do ograniczenia debaty publicznej.

Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest ferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości - podkreślał prezydent w swoim wystąpieniu.