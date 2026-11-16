Krzysztof Gawkowski chce przekonać Karola Nawrockiego. „Odpuszczania nie będzie”

„Ustawa nie przewiduje takiej możliwości”. Gawkowski o zarzutach prezydenta Nawrockiego
Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę wdrażającą Akt o usługach cyfrowych. Miała umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym mowę nienawiści. To już drugie weto prezydenta do podobnej ustawy.
Będziemy nadal pracować nad ustawą o bezpieczeństwie w internecie i na pewno się nie zatrzymamy. To jest mój osobisty cel, by ta ustawa wróciła do parlamentu i trafiła na biurko prezydenta – zapowiedział szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Jeszcze w grudniu zorganizujemy konsultacje społeczne, na które zaprosimy pana prezydenta. Podczas konsultacji poprosimy o wskazanie, które konkretnie przepisy mu się nie podobają – dodał.
Minister podkreślał, że po ogłoszeniu decyzji o wecie prezydent nie wskazał konkretnych przepisów, które budzą jego zastrzeżenia.
Chciałbym wiedzieć, na podstawie których przepisów uchwalonej ustawy ktoś może bez decyzji sądu zablokować jakieś treści, bo nie ma w niej takich zapisów. Chciałbym też wiedzieć, jakim przyciskiem można wyłączyć platformę X, bo ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Chciałbym również wiedzieć, które przepisy wprowadzają cenzurę – wyliczał Gawkowski, odnosząc się do zarzutów prezydenta wobec ustawy. Jak pan prezydent wskaże te elementy, jestem w stanie rozmawiać. Prosiłem pana prezydenta przez rok o spotkanie i będę prosił przez kolejne miesiące – zaznaczył.
Wicepremier zapowiedział też, że nowy projekt ustawy zostanie opracowany dopiero po zapowiedzianych konsultacjach.
Nie będziemy się śpieszyli, najpierw zrobimy konsultacje, żeby wszystkich wysłuchać - tłumaczył. PiS zgłosiło do tej ustawy wiele poprawek, wszystkie przyjęliśmy, a i tak przyszło weto - dodał Gawkowski.
Jak prezydent uzasadnił swoją decyzję?
Nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian było wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe byłoby szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie.
Uzasadniając swoją decyzję prezydent Nawrocki oświadczył, że zawetowane przepisy „wypełniają znamiona cenzury prewencyjnej”, że blokowanie treści to kompetencja szczególnie wrażliwa, a jej nadużycie może doprowadzić do ograniczenia debaty publicznej.
Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest ferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie. To jest wyłącznie kompetencja wymiaru sprawiedliwości - podkreślał prezydent w swoim wystąpieniu.