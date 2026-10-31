Kryzys wokół TK. Wiceprzewodniczący KRS wskazał, co należy zrobić

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Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski wydał oświadczenie dotyczące sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Podkreślił, że o sposobie funkcjonowania TK powinni rozstrzygać wyłącznie jego sędziowie, a o ich wyborze decyduje Sejm. Zaapelował również o umożliwienie wszystkim wybranym sędziom orzekania i wskazał sposób na rozwiązanie kryzysu wokół TK.

Prof. Jerzy Stępień, były prezes TK: Toczy się wojna o kształt polskiej demokracji Czas: 10:25

Oświadczenie wiceprzewodniczącego KRS

W sobotnim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych Zawistowski zaznaczył, że działania żadnej z władz politycznych nie mogą naruszać bezpieczeństwa ani praw sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego.

„O sposobie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego powinni rozstrzygać wyłącznie sędziowie TK” – napisał.

Jak podkreślił, nie ma wątpliwości, że „o wyborze sędziów rozstrzyga wyłącznie Sejm, a wszyscy sędziowie wybrani do TK uzyskują status sędziów”.

Zawistowski wskazał sposób na rozwiązanie kryzysu

Zdaniem wiceprzewodniczącego KRS najprostszym i najpewniejszym sposobem rozwiązania obecnego kryzysu jest umożliwienie wszystkim wybranym sędziom wykonywania prawa do orzekania.

Zawistowski zwrócił również uwagę na rolę Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. Jak zaznaczył, to właśnie na tym gremium spoczywa decydująca odpowiedzialność za przywrócenie prawidłowego funkcjonowania Trybunału.

W jego ocenie dalsze zaostrzanie konfliktu nie doprowadzi do rozwiązania problemów instytucji. Zawistowski ocenił, że TK od dłuższego czasu nie jest w stanie realizować swojej ustawowej roli z powodu ingerencji władz politycznych w jego niezależność.

Podkreślił, że brak niezależności Trybunału „godzi w podstawowe prawa obywateli i stanowi zagrożenie dla funkcjonowania państwa”.

O co chodzi w awanturze o Trybunał Konstytucyjny? Wyjaśniamy genezę konfliktu Trwają protesty pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, prezes TK Bogdan Święczkowski mówi o „zamachu stanu”, a prezydent Karol Nawrocki odwołuje podróż do Senegalu i w środku nocy pojawia się przed instytucją. O co chodzi w całym tym zamieszaniu,…

Spór o kierowanie Trybunałem Konstytucyjnym

Oświadczenie Zawistowskiego pojawiło się w czasie narastającego konfliktu wokół kierownictwa TK. W piątek ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Osobą kierującą pracami instytucji została sędzia Anna Korwin-Piotrowska, wybrana przez obecny Sejm.

W piątek przed siedzibą Trybunału doszło do napięć i demonstracji. Na miejscu pojawiła się policja. W związku z sytuacją prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i w sobotę w nocy przyjechał do siedziby TK.

Nad ranem, po opuszczeniu budynku, prezydent poinformował o zwołaniu pilnych konsultacji z udziałem przedstawicieli sił parlamentarnych. Argumentował, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.

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Do sytuacji odniósł się również premier Donald Tusk, który stwierdził, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”. W sobotę o godz. 20 premier wygłosi orędzie.