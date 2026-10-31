Kryzys wokół TK. Dlaczego KO nie wzięła udziału w konsultacjach u prezydenta?

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Nie doszło do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z przedstawicielami Koalicji Obywatelskiej w związku z kryzysem w Trybunale Konstytucyjnym – poinformował Zbigniew Konwiński (KO) w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Zaproszenie na konsultacje z prezydentem dostał około godz. 14:40 w sobotę, kiedy spotkania w pałacu już trwały.

Prezydent nie spotkał się z przedstawicielami KO

Jak relacjonował Konwiński, w odpowiedzi na zaproszenie klub wskazał swoich przedstawicieli, ale ostatecznie nie dostał odpowiedzi ze strony KPRP.

Minister w Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda oznajmił na antenie Polsat News w sobotę, że wszyscy przedstawiciele partii politycznych otrzymali zaproszenie na spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w związku z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego, natomiast niektórzy odmówili.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Zbigniew Konwiński, szef klubu Koalicji Obywatelskiej, zaproszenie na spotkanie z prezydentem Nawrockim dostał SMS-em około godz. 14:40 w sobotę. W odpowiedzi poinformował urzędników prezydenta, że do reprezentowania klubu upoważnieni zostali Andrzej Domański i Jan Grabiec. Jak mówił, później nie dostał już żadnej informacji zwrotnej z kancelarii prezydenta.

Wskazał, że wówczas nie doszło do spotkania.

Istotne jest, że dostaliśmy pytanie o spotkanie, kiedy trwały już spotkania prezydenta z przedstawicielami innych klubów parlamentarnych – podkreślił Konwiński.

Spór o Trybunał Konstytucyjny

Do kryzysu w Trybunale doszło po ogłoszeniu w piątek przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału została uznana wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Następnie przed siedzibą TK doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i w nocy z piątku na sobotę przybył do siedziby TK. W mediach opublikowano nagrania pokazujące jego wejście do budynku oraz spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Po opuszczeniu budynku TK prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego. Z kolei premier Tusk ocenił, że „przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem”.