Kosiniak-Kamysz zapowiada fundamentalne zmiany. Reset na stole

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Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że w środę, podczas spotkania liderów koalicji, wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział złożenie projektu dotyczącego resetu konstytucyjnego. Chodzi o zakończenie sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Czarzasty podczas czwartkowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu został zapytany o informacje, że klub PSL zaproponuje projekt resetu konstytucyjnego.

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował nas o tym, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego - powiedział marszałek.

Jak dodał, wicepremier poinformował o tym w środę, podczas „spotkania koalicjantów”.

Zobaczymy, na czym ten reset będzie polegał i co zaproponuje pan Kosiniak-Kamysz - zaznaczył Czarzasty.

Jak jednocześnie podkreślił, sam jest „sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję Sejmu”.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w czwartek w południe wicepremier Kosiniak-Kamysz "przedstawi plan legislacyjny, którego celem jest zakończenie sporu o TK". Będzie to krok pierwszy, drugi - polityczny, przedstawi w niedzielę w Wierzchosławicach - dodał Klimczak.

W czwartek w południe odbędzie się Kongres Polskiego Samorządu, z udziałem polityków PSL, podczas którego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski mają mówić o właściwej roli Trybunału Konstytucyjnego.

Pomysł na reset

Reset konstytucyjny pojawił się w debacie jako jeden z pomysłów na zakończenie sporu wokół TK. Miałby on polegać na zmianie przepisów ustawy zasadniczej regulujących funkcjonowanie Trybunału.

Jedną z koncepcji przedstawił wcześniej senator klubu Trzecia Droga Kazimierz Ujazdowski. Ogólne założenia jego propozycji popierają PSL i Polska 2050. Plan zakłada zmianę konstytucji, która doprowadziłaby do wygaśnięcia mandatów wszystkich obecnych sędziów TK. Po kilkumiesięcznej przerwie nowy skład Trybunału wybierałyby trzy organy: Sejm, Senat i prezydent. Każdy z nich wskazywałby po pięciu sędziów.

Po kilku miesiącach przerwy Sejm, Senat i prezydent wybierają po pięciu sędziów TK, którzy zostają zaprzysiężeni przez organy, które dokonały wyboru. Publikowaniem orzeczeń tak wyłonionego Trybunału zajmuje się prezes TK, władza wykonawcza nie ma w tym żadnego udziału – wyjaśnił Ujazdowski w rozmowie z PAP.

Sędziowie mieliby standardowo dziewięcioletnie kadencje. Możliwe byłoby jednak ich zróżnicowanie przy pierwszym wyborze, tak aby uniknąć jednoczesnego zakończenia wszystkich kadencji w przyszłości.

Ujazdowski uważa, że udział prezydenta, Sejmu i Senatu w wyborze sędziów byłby lepszym rozwiązaniem niż wymóg większości 3/5 głosów w Sejmie. Jego zdaniem przy obecnym poziomie politycznej polaryzacji taki mechanizm mógłby prowadzić do blokowania wyboru kandydatów.

Swoje pomysły resetu przedstawiły także Konfederacja i Rozwój Plus. Pomysł zmiany zasad wyboru sędziów TK pojawił się również w senackiej inicjatywie zgłoszonej na początku obecnej kadencji parlamentu.

Wszystkie opisaliśmy w osobnym artykule.

Sceptycznie o szansach na realizację proponowanych zmian wypowiadają się jednak nawet ich autorzy. Krzysztof Bosak przyznał, że obecnie nie ma realnej woli politycznej do rozmów o przedstawionym przez Konfederację rozwiązaniu.