Kosiniak-Kamysz zapowiada fundamentalne zmiany. Reset na stole

Czarzasty podczas czwartkowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu został zapytany o informacje, że klub PSL zaproponuje projekt resetu konstytucyjnego.
Pan Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował nas o tym, że będzie wnosił projekt resetu konstytucyjnego - powiedział marszałek.
Jak dodał, wicepremier poinformował o tym w środę, podczas „spotkania koalicjantów”.
Zobaczymy, na czym ten reset będzie polegał i co zaproponuje pan Kosiniak-Kamysz - zaznaczył Czarzasty.
Jak jednocześnie podkreślił, sam jest „sceptyczny co do zmiany konstytucji, jeżeli chodzi o tę kadencję Sejmu”.
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że w czwartek w południe wicepremier Kosiniak-Kamysz "przedstawi plan legislacyjny, którego celem jest zakończenie sporu o TK". Będzie to krok pierwszy, drugi - polityczny, przedstawi w niedzielę w Wierzchosławicach - dodał Klimczak.
W czwartek w południe odbędzie się Kongres Polskiego Samorządu, z udziałem polityków PSL, podczas którego Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Piotr Zgorzelski mają mówić o właściwej roli Trybunału Konstytucyjnego.
Pomysł na reset
Reset konstytucyjny pojawił się w debacie jako jeden z pomysłów na zakończenie sporu wokół TK. Miałby on polegać na zmianie przepisów ustawy zasadniczej regulujących funkcjonowanie Trybunału.
Jedną z koncepcji przedstawił wcześniej senator klubu Trzecia Droga Kazimierz Ujazdowski. Ogólne założenia jego propozycji popierają PSL i Polska 2050. Plan zakłada zmianę konstytucji, która doprowadziłaby do wygaśnięcia mandatów wszystkich obecnych sędziów TK. Po kilkumiesięcznej przerwie nowy skład Trybunału wybierałyby trzy organy: Sejm, Senat i prezydent. Każdy z nich wskazywałby po pięciu sędziów.
Po kilku miesiącach przerwy Sejm, Senat i prezydent wybierają po pięciu sędziów TK, którzy zostają zaprzysiężeni przez organy, które dokonały wyboru. Publikowaniem orzeczeń tak wyłonionego Trybunału zajmuje się prezes TK, władza wykonawcza nie ma w tym żadnego udziału – wyjaśnił Ujazdowski w rozmowie z PAP.
Sędziowie mieliby standardowo dziewięcioletnie kadencje. Możliwe byłoby jednak ich zróżnicowanie przy pierwszym wyborze, tak aby uniknąć jednoczesnego zakończenia wszystkich kadencji w przyszłości.
Ujazdowski uważa, że udział prezydenta, Sejmu i Senatu w wyborze sędziów byłby lepszym rozwiązaniem niż wymóg większości 3/5 głosów w Sejmie. Jego zdaniem przy obecnym poziomie politycznej polaryzacji taki mechanizm mógłby prowadzić do blokowania wyboru kandydatów.
Swoje pomysły resetu przedstawiły także Konfederacja i Rozwój Plus. Pomysł zmiany zasad wyboru sędziów TK pojawił się również w senackiej inicjatywie zgłoszonej na początku obecnej kadencji parlamentu.
Wszystkie opisaliśmy w osobnym artykule.
Sceptycznie o szansach na realizację proponowanych zmian wypowiadają się jednak nawet ich autorzy. Krzysztof Bosak przyznał, że obecnie nie ma realnej woli politycznej do rozmów o przedstawionym przez Konfederację rozwiązaniu.