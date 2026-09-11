Kosiniak-Kamysz alarmuje ws. rosyjskich prowokacji. Wskazał, co musi być odpowiedzią

RMF24

Rosja będzie kontynuować agresywną politykę, w tym ataki hybrydowe i akty sabotażu – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej. Jak ocenił, odpowiedzią na te działania musi być jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polityk dodał, że Polska pozostaje w ścisłym kontakcie m.in. ze służbami USA, co przekłada się na skuteczność w zatrzymywaniu osób podejrzanych o działalność dywersyjną.

Szef MON: Rosja będzie kontynuować swoją agresywną politykę

Władysław Kosiniak-Kamysz w piątek w Birczy na Podkarpaciu odniósł się do kwestii bezpieczeństwa kraju oraz ustaleń wynikających z otrzymania przez premiera Donalda Tuska raportu od szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Ratcliffa. Premier w kontekście raportu CIA zaznaczył, że Polska i Europa „muszą być przygotowane na różne scenariusze, nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale też na wschodniej flance”.

Według ministra obrony narodowej obszar zagrożeń ze strony Rosji pozostaje szeroki i obejmuje m.in. podpalenia zakładów zbrojeniowych, naruszanie przestrzeni powietrznej oraz zakłócanie sygnału GPS.

Rosja swoją agresywną politykę, ataki hybrydowe, akty sabotażu, podpalenia zakładów zbrojeniowych, naruszenie przestrzeni powietrznej, zakłócanie GPS-u będzie kontynuować – powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz wskazał, że odpowiedzią na te działania musi być jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego i bezwzględne poszanowanie zapisów Traktatu Waszyngtońskiego.

Współpraca wywiadowcza Polski z USA

Wicepremier odniósł się również do współdziałania krajowych i zagranicznych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Podkreślił, że akcje ukierunkowane na neutralizację zagrożeń wewnętrznych, realizowane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, są bezpośrednim efektem stałej współpracy służb partnerów z NATO.

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska znajduje się w wąskim gronie państw otrzymujących dane wywiadowcze najwyższej jakości, co wynika z bliskiego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że wyrazem partnerstwa między Warszawą a Waszyngtonem są m.in. podpisane niedawno umowy na finansowanie zakupu sprzętu wojskowego dla polskiej armii oraz przyznane Polsce amerykańskie gwarancje kredytowe.