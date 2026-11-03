Korwin-Mikke pozdrawia z Białorusi. „Trzeba ratować to, co można jeszcze uratować”

RMF24

Janusz Korwin-Mikke pochwalił się w mediach społecznościowych, że jest na Białorusi, gdzie uczestniczy w IV Mińskiej Międzynarodowej Konferencji o Bezpieczeństwie Eurazjatyckim. „Za rok wybory. Trzeba ratować to, co można jeszcze uratować” – twierdzi.

Polityk opublikował zdjęcie z Mińska we wtorek. W stolicy Białorusi jest jednym z ponad 600 uczestników IV Mińskiej Międzynarodowej Konferencji o Bezpieczeństwie Eurazjatyckim, która zakończy się w środę. Podzielił się też wrażeniami z tego spotkania.

„Z mińskiej Konferencji n/t EuroAzjatyckiego Bezpieczeństwa uwagę moją zwrócił JE Aleksander Łukaszenka, który z wyraźnym wzruszeniem powiedział, że gdyby go obalono, to dziś Białoruś byłaby w wojnie. Z Rosją, oczywiście. Gdyby wygrał jakiś ‘unionista’... Ale takich tu nie było! (pisownia oryginalna)” – napisał. Jednocześnie komentował też wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. Zachęcał do „brania spraw w swoje ręce” i stwierdził, że do działania trzeba wezwać wojsko.

Na jakie wydarzenie wybrał się Korwin-Mikke?

BiełTA cytując wiceministra spraw zagranicznych Igora Sekreta, podaje, że idea konferencji zrodziła się na przełomie lat 2022-2023 (czyli już po rosyjskiej inwazji na Ukrainę – przyp. RMF FM), „gdy stało się ostatecznie jasne, że stworzony w Europie po zakończeniu zimnej wojny model bezpieczeństwa, mimo rozgałęzionego instrumentarium w sferze kontroli zbrojeń i środków zaufania, nie zdołał przejść próby czasu”. Ma być to „platforma dyskusyjna dla omawiania palących kwestii bezpieczeństwa regionalnego i globalnego”. Przedstawiciel MSZ Białorusi wskazuje, że spotkanie ma też pozwolić na poszukiwanie wspólnych rozwiązań dla Europy i Azji.

Przemówienie podczas wydarzenia wygłosił dziś Alaksandr Łukaszenka. Czas zrozumieć bezsprzeczną, niepodważalną prawdę: bezpieczeństwo i gospodarka to dwie strony tego samego medalu. Nie mogą istnieć bez siebie. Czas przestać łudzić się, że można kogoś zmienić. Trzeba uzgodnić zasady współistnienia i otworzyć drogę do dobrosąsiedzkich stosunków – podkreślał.

Stwierdził też, że sytuacja na świecie jest bardzo trudna. Stopień konfrontacji między dużymi państwami doszedł do granicy. Zaufanie – na zerze. Napięcie jest już takie, że burzy każdy kraj i każdego człowieka. Stary porządek świata rozsypał się na oczach, nowy się nie uformował. Mechanizmy zapewnienia bezpieczeństwa w postaci kontroli zbrojeń i środków zaufania faktycznie zniszczone. Nie działa system hamulców i przeciwwag, który w okresie zimnej wojny pomógł nie stoczyć się w otchłań globalnego konfliktu nuklearnego – zaznaczył.