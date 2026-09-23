Konfederacja depcze po piętach PiS-owi. Najnowszy sondaż

RMF24

Koalicja Obywatelska utrzymuje pierwsze miejsce w najnowszym sondażu partyjnym, ale obecny rozkład głosów nie daje jej samodzielnej większości w Sejmie. PiS traci poparcie na rzecz prawicowych konkurentów. Takie są wyniki badania IBRiS dla "Rzeczpospolitej.

Gdyby wybory odbyły się dziś, zwycięzcą zostałaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 30,9 procent. To wzrost o 2,8 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim miesiącem. Mimo wyraźnej przewagi nad rywalami, taki rezultat nie gwarantuje KO samodzielnych rządów – konieczne byłyby rozmowy koalicyjne.

PiS traci na rzecz Konfederacji

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 17,3 procent głosów, co oznacza spadek o 0,8 punktu procentowego względem sierpnia. Partia Jarosława Kaczyńskiego coraz mocniej odczuwa konkurencję ze strony innych ugrupowań prawicowych, zwłaszcza Konfederacji.

Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej zyskują

Konfederacja notuje wzrost poparcia – obecnie deklaruje na nią głos 15,3 procent respondentów, czyli o 2,1 punktu procentowego więcej niż miesiąc temu. Coraz lepiej radzi sobie także Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować już co dziesiąty ankietowany. To wzrost o 1,2 punktu procentowego.

Lewica i ugrupowanie Morawieckiego w Sejmie

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica, zdobywając 7,7 procent poparcia (wzrost o 1,1 punktu procentowego), oraz ugrupowanie Mateusza Morawieckiego, które utrzymuje się na poziomie 6,4 procent.

PSL, Partia Razem i Polska 2050 pod kreską

Poniżej progu wyborczego znalazło się Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 4,4 procent oraz Partia Razem – 3,1 procent. Polska 2050 praktycznie znika z politycznej mapy – chęć głosowania na to ugrupowanie zadeklarowało zaledwie 0,2 procent respondentów.