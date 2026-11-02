Komisja śledcza ds. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? „Czyny mają swoje konsekwencje”

Mateusz Morawiecki - były premier rządu Zjednoczonej Prawicy - stwierdził, że komisja miałaby się zająć „zamachem na konstytucyjny organ RP”.
Jabłoński: To jest realny polexit
To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Trybunale Konstytucyjnym, to rzecz niespotykana w jakiejkolwiek demokracji w standardach europejskich - ocenił na konferencji poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.
To, co Tusk zrobił w piątek, to jest realny polexit, wyjście Polski ze standardów prawa i trójpodziału władzy. Jak do tego doszło? Kto podjął decyzję? To trzeba wyjaśnić - mówił były wiceszef resortu spraw zagranicznych.
Jabłoński mówił też, że nawet posłowie z koalicyjnych klubów są przerażeni ostatnimi wydarzeniami. Wielu z nich boi się otwarcie to powiedzieć - podkreślał.
Zdaniem byłego wiceszefa MSZ sejmowi śledczy powinni ustalić, kto wiedział o operacji w TK i gdzie zapadały kluczowe decyzje. Sugerował, że prace komisji można przeprowadzić w kilka miesięcy, bo sprawa nie jest skomplikowana.
Od tej sprawy nie można umywać rąk. Wzywamy wszystkich posłów, nie tylko opozycji, aby podpisali wniosek o powołanie komisji śledczej. Wszystko musi zostać dogłębnie wyjaśnione, a odpowiedzialni powinni ponieść konsekwencje – apelowała posłanka Rozwoju Plus Marzena Machałek.
Nawet Konfederacja jest sceptyczna
Jak ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski, nikt z koalicji rządzącej nie podpisze się pod wnioskiem Rozwoju Plus. Sceptyczne głosy płyną nawet z opozycji.
Po co do tego komisja śledcza, która przez następny rok brałaby więcej pieniędzy niż finalnie ustalała - pytał Michał Nieznański, poseł Konfederacji.
Komisje śledcze powołuje się bezwzględną większością głosów. Przy obecnym układzie sił jest więc mało realne, że takie ciało powstanie w Sejmie.