Komisja śledcza ds. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym? „Czyny mają swoje konsekwencje”

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Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej, która miałaby się zająć ostatnimi wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym. „Ludzie Tuska przygotowali i przeprowadzili przy pomocy Policji nielegalne przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, osadzając tam uzurpatorkę. Czyny mają swoje konsekwencje. Dopilnujemy, żeby wszyscy winni je ponieśli” - napisał na platformie X lider stowarzyszenia, były premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki - były premier rządu Zjednoczonej Prawicy - stwierdził, że komisja miałaby się zająć „zamachem na konstytucyjny organ RP”.

Jabłoński: To jest realny polexit

To, co wydarzyło się w ostatnich dniach w Trybunale Konstytucyjnym, to rzecz niespotykana w jakiejkolwiek demokracji w standardach europejskich - ocenił na konferencji poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński.

To, co Tusk zrobił w piątek, to jest realny polexit, wyjście Polski ze standardów prawa i trójpodziału władzy. Jak do tego doszło? Kto podjął decyzję? To trzeba wyjaśnić - mówił były wiceszef resortu spraw zagranicznych.

Paweł Jabłoński, Marzena Machałek i Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus (fot. Radek Pietruszka) / PAP

Jabłoński mówił też, że nawet posłowie z koalicyjnych klubów są przerażeni ostatnimi wydarzeniami. Wielu z nich boi się otwarcie to powiedzieć - podkreślał.

Zdaniem byłego wiceszefa MSZ sejmowi śledczy powinni ustalić, kto wiedział o operacji w TK i gdzie zapadały kluczowe decyzje. Sugerował, że prace komisji można przeprowadzić w kilka miesięcy, bo sprawa nie jest skomplikowana.

Od tej sprawy nie można umywać rąk. Wzywamy wszystkich posłów, nie tylko opozycji, aby podpisali wniosek o powołanie komisji śledczej. Wszystko musi zostać dogłębnie wyjaśnione, a odpowiedzialni powinni ponieść konsekwencje – apelowała posłanka Rozwoju Plus Marzena Machałek.

Burza wokół Trybunału Konstytucyjnego. Prof. Marcin Matczak: Nieistniejąca podstawa prawna "Obrazy, które widzimy, zapadną w pamięć. Jeżeli widzimy uzbrojoną policję w miejscu, które powinno być świątynią prawa, to ludzie zaczynają się naprawdę już zastanawiać, o co w tym wszystkim chodzi” - mówił RMF FM prof. Marcin Matczak z…

Nawet Konfederacja jest sceptyczna

Jak ustalił reporter RMF FM Kacper Wróblewski, nikt z koalicji rządzącej nie podpisze się pod wnioskiem Rozwoju Plus. Sceptyczne głosy płyną nawet z opozycji.

Po co do tego komisja śledcza, która przez następny rok brałaby więcej pieniędzy niż finalnie ustalała - pytał Michał Nieznański, poseł Konfederacji.

Komisje śledcze powołuje się bezwzględną większością głosów. Przy obecnym układzie sił jest więc mało realne, że takie ciało powstanie w Sejmie.