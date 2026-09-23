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Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą posłów PiS. Ustalenia RMF FM

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 23 września (08:54)

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu poseł Dariusz Matecki i posłanka Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości mogą zostać ukarani przez Komisję Etyki Poselskiej - ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski.

Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą posłów PiS. Ustalenia RMF FM
Politycy PiS - Dariusz Matecki i Maria Kurowska (Fot. Rafał Guz) /PAP

Chodzi o wydarzenia na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy: poseł Matecki wtargnął na teren obiektu, przeskakując przez płot, natomiast parlamentarzystka PiS przez kilka dni okupowała budynek AWS-u. 

Ruch prokuratury ws. Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa w tej sprawie. Najwyższa kara, jaką może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej, to... nagana. 

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, gdy tylko marszałek Sejmu przekaże komisji wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, co stanie się na początku najbliższego posiedzenia Sejmu, jej członkowie będą głosowali nad ukaraniem posła Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej. 

Posłowie PiS stracą immunitety?

Równocześnie w związku ze wspomnianym śledztwem prokuratura zbiera i analizuje materiały dowodowe i sprawdza, czy są podstawy do postawienia parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości zarzutów za zakłócanie miru domowego. To przestępstwo z kodeksu karnego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Postawienie zarzutów wymagałoby jednak uchylenia immunitetu.


Źródło: RMF24
Tagi: Prawo i Sprawiedliwość
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