Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą posłów PiS. Ustalenia RMF FM

RMF24

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu poseł Dariusz Matecki i posłanka Maria Kurowska z Prawa i Sprawiedliwości mogą zostać ukarani przez Komisję Etyki Poselskiej - ustalił reporter RMF FM Jakub Rybski.

Chodzi o wydarzenia na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy: poseł Matecki wtargnął na teren obiektu, przeskakując przez płot, natomiast parlamentarzystka PiS przez kilka dni okupowała budynek AWS-u.

Dariusz Matecki sforsował płot Akademii Wymiaru Sprawiedliwości Awantura z udziałem Dariusza Mateckiego w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Poseł PiS przeskoczył przez ogrodzenie Akademii i próbował dostać się do zamkniętego budynku. Jak dowiedział się reporter RMF FM, po interwencji policji opuścił teren.

Ruch prokuratury ws. Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa w tej sprawie. Najwyższa kara, jaką może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej, to... nagana.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, gdy tylko marszałek Sejmu przekaże komisji wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, co stanie się na początku najbliższego posiedzenia Sejmu, jej członkowie będą głosowali nad ukaraniem posła Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej.

Posłowie PiS stracą immunitety?

Równocześnie w związku ze wspomnianym śledztwem prokuratura zbiera i analizuje materiały dowodowe i sprawdza, czy są podstawy do postawienia parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości zarzutów za zakłócanie miru domowego. To przestępstwo z kodeksu karnego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Postawienie zarzutów wymagałoby jednak uchylenia immunitetu.