Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą posłów PiS. Ustalenia RMF FM

Chodzi o wydarzenia na terenie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, które miały miejsce w ubiegłym tygodniu. Przypomnijmy: poseł Matecki wtargnął na teren obiektu, przeskakując przez płot, natomiast parlamentarzystka PiS przez kilka dni okupowała budynek AWS-u.
Ruch prokuratury ws. Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa śledztwa w tej sprawie. Najwyższa kara, jaką może nałożyć Komisja Etyki Poselskiej, to... nagana.
Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski, gdy tylko marszałek Sejmu przekaże komisji wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, co stanie się na początku najbliższego posiedzenia Sejmu, jej członkowie będą głosowali nad ukaraniem posła Dariusza Mateckiego i Marii Kurowskiej.
Posłowie PiS stracą immunitety?
Równocześnie w związku ze wspomnianym śledztwem prokuratura zbiera i analizuje materiały dowodowe i sprawdza, czy są podstawy do postawienia parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości zarzutów za zakłócanie miru domowego. To przestępstwo z kodeksu karnego, za które grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Postawienie zarzutów wymagałoby jednak uchylenia immunitetu.