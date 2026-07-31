Kolejny transfer z PiS do Rozwój Plus. Poseł mówi o „powrocie do wartości”

RMF24

Szymon Giżyński, wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości, oficjalnie dołączył do klubu parlamentarnego Rozwój Plus, którym kieruje Mateusz Morawiecki. Poinformował o tym sam parlamentarzysta w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Giżyński podkreśla, że liczy na powrót do wartości, które kiedyś stanowiły fundament PiS.

Szymon Giżyński, dotychczasowy poseł Prawa i Sprawiedliwości, ogłosił, że dołącza do nowo powstałego klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Decyzja ta została już sformalizowana, a sam Giżyński nie kryje, że była to dla niego jedna z najważniejszych decyzji w życiu politycznym i osobistym.

Klub Rozwój Plus, oficjalnie zarejestrowany w czwartek, liczy obecnie 40 posłów – głównie byłych parlamentarzystów PiS. Na jego czele stanął były premier Mateusz Morawiecki, który wraz ze swoimi współpracownikami zamierza „budować nową jakość” na scenie politycznej. Transfer Szymona Giżyńskiego to kolejny sygnał, że Rozwój Plus staje się poważną alternatywą dla dotychczasowych ugrupowań prawicowych.

Morawiecki zdecydował ws. klubu w Sejmie. „Chcemy iść dalej” Mateusz Morawiecki zakłada klub w Sejmie. „W ostatnim czasie byliśmy świadkami partyjnych gierek. Prawdziwi rozłamowcy chcą, byśmy się zajmowali życiem partyjnym, żebyśmy się zajmowali sami sobą. A my chcemy iść dalej (...). Nie chcemy się wdawać w…

Od lat związany z Jarosławem Kaczyńskim

Szymon Giżyński w rozmowie z Polską Agencją Prasową podkreślił, jak ważna była dla niego ta decyzja. Przypomniał swoje zaangażowanie w budowanie Porozumienia Centrum u boku Jarosława Kaczyńskiego oraz późniejsze lata w PiS. To jest coś, co sobie w życiu najbardziej cenię w mojej drodze, co jest niezmienne i zostanie ze mną do końca moich dni – powiedział poseł.

Giżyński nie ukrywa, że jego polityczna droga była silnie związana z Jarosławem Kaczyńskim. Będę w dalszym ciągu poszukiwał pewnego sedna, tej mocnej drogi, która mnie z panem Jarosławem Kaczyńskim jako prezesem i twórcą obu tych ugrupowań bardzo mocno związała na całe życie – dodał.

Zapytany o powody przejścia do Rozwoju Plus, Giżyński wskazał na szansę powrotu do wartości, które kiedyś były fundamentem PiS i Porozumienia Centrum. Przed nowym ugrupowaniem paradoksalnie otwiera się szansa, gdzie można jeszcze raz wrócić do tego, co w historii Prawa i Sprawiedliwości i wcześniej Porozumienia Centrum było najcenniejsze, najpiękniejsze i w dalszym ciągu pozostaje bardzo atrakcyjne, także na dzisiejsze czasy – podkreślił.

Poseł zwrócił również uwagę na skład nowego klubu. Według niego Rozwój Plus skupia „ludzi mądrych, zdolnych, z dobrymi intencjami, polskich patriotów”.

Kulisy rozłamu

W połowie lipca poseł został zawieszony w prawach członka PiS w związku z wypowiedziami dotyczącymi zaangażowania kierownictwa partii w referendum ws. odwołania prezydenta Częstochowy i rady miasta.

Dodatkowo, kierownictwo PiS postawiło swoim parlamentarzystom ultimatum – mieli złożyć deklaracje o nieprzynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, pod groźbą wykluczenia z partii.

Tydzień temu minął termin ultimatum, a prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że część polityków zrezygnowała z członkostwa w partii, świadoma konsekwencji niepodpisania oświadczenia. Politycy związani z Rozwojem Plus podkreślali jednak, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a cała sytuacja była próbą wypchnięcia ich z ugrupowania.

We wtorek Komitet Polityczny PiS nie zdecydował się na wykluczenie działaczy, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń, przekazując sprawę do indywidualnego rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny partyjnej. Politycy związani z Rozwojem Plus uznali jednak, że zgodnie z piątkowym oświadczeniem Kaczyńskiego nie są już członkami PiS.