Kolejny polityk PiS dołącza do ekipy Morawieckiego. Kim jest Ryszard Majer?

RMF24

Ryszard Majer to kolejny polityk, który dołączył do stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Do tej pory w Senacie reprezentował Prawo i Sprawiedliwość. „Chcę docierać tam, gdzie dotąd docieraliśmy z trudem. Zabieram ze sobą to, co najlepsze, i próbuję zaaktywizować nieaktywnych” - zapewnił.

Informację o dołączeniu Ryszarda Majera do stowarzyszenia Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego przekazała posłanka Olga Semeniuk-Patkowska.

Wstąpiłem do stowarzyszenia Rozwój Plus. To nie jest rozstanie, tylko poszerzenie pola. Chcę docierać tam, gdzie dotąd docieraliśmy z trudem. Zabieram ze sobą to, co najlepsze, i próbuję zaaktywizować nieaktywnych. Drzwi zostawiam otwarte. Dobre relacje i współpraca są ważniejsze niż to, kto pod jakim szyldem stoi w danym momencie - tłumaczy senator na grafice udostępnionej w mediach społecznościowych.

Ryszard Majer to już drugi senator, który porzucił PiS na rzecz Rozwoju Plus. Wcześniej na taki ruch zdecydował się Włodzimierz Bernacki.

Stowarzyszenie Rozwój Plus według początkowych zapewnień nie miało być inicjatywą konkurencyjną dla Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie jednak stało się inaczej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii. Na taki ruch nie zdecydowała się grupa ponad 40 polityków, skupionych wokół byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Na razie Rozwój Plus funkcjonuje jako stowarzyszenie i klub parlamentarny, ale w przyszłości ma powstać także partia polityczna.

Będzie nowa partia polityczna. Morawiecki ogłosił Mateusz Morawiecki, były premier i założyciel stowarzyszenia „Rozwój Plus”, oficjalnie zapowiedział utworzenie nowej partii politycznej. Decyzja ta ma związek z konfliktem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz powołaniem nowego klubu parlamentarnego…

Kim jest Ryszard Majer, nowy członek stowarzyszenia Rozwój Plus?

Ryszard Majer urodził się 4 sierpnia 1971 r. w Częstochowie. Jest historykiem, doktorem nauk o polityce i pracownikiem akademickim.

Majer pełnił m.in. funkcje dyrektorskie w administracji publicznej i instytucjach ochrony zdrowia. Był zastępcą prezydenta Częstochowy oraz radnym Sejmiku Województwa Śląskiego i Rady Miasta Częstochowy. Obecnie pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Pracy Socjalnej Auxilio Venire oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Polskich Pracowników Socjalnych.