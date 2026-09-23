Kolejny element reformy ETS przyjęty. Polska wybrała „mniejsze zło”

RMF24

Kolejny element reformy unijnego systemu ETS został uzgodniony przez państwa Wspólnoty – dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o rezerwę stabilności rynkowej (MSR), czyli unijny „magazyn” uprawnień do emisji CO₂. Kiedy na rynku jest ich za dużo, trafiają do rezerwy. Obecnie wszystkie uprawnienia powyżej limitu 400 mln są bezpowrotnie likwidowane, co utrzymuje ich wysokie ceny.

Dlaczego Polska zmieniła zdanie i poparła kompromis?

Kraje UE przyjęły zaproponowany przez irlandzką prezydencję kompromis, który mówi, że do 2030 roku uprawnienia powyżej 400 milionów nie będą już bezpowrotnie znikać, a po 2030 roku w rezerwie będzie można trzymać do 800 milionów uprawnień. Będzie to rodzaj buforu na wypadek niedoboru na rynku. Uprawnienia te będzie można wypuścić na rynek w razie wzrostu cen. Kasowane będą dopiero te powyżej tego poziomu.

Polska poparła kompromis, chociaż długo broniła propozycji KE, żeby całkowicie zlikwidować kasowanie. Jak usłyszała korespondentka RMF FM, „codziennie tracimy”.

Przy obecnym mechanizmie każdego miesiąca znika około 16 mln uprawnień (ich szacunkowa wartość przy aktualnej cenie to około 1,4 mld euro). Warszawa zdecydowała się poprzeć kompromis irlandzkiej prezydencji, żeby zatrzymać dalsze kasowanie i zachować uprawnienia jako bufor na przyszłość.

Niemcy proponowały, żeby limit 800 mln uprawnień co roku zmniejszać o 4 procent. Jednak jak dowiedziała się brukselska korespondentka RMF FM, takiego zapisu ostatecznie nie ma w kompromisowym tekście prawnym.

W planach są dalsze zmiany w systemie ETS

Polska uznała, że lepiej przyjąć kompromis, niż dalej czekać, aż kolejne uprawnienia bezpowrotnie znikną. Jak powiedział dziennikarce RMF FM anonimowo unijny dyplomata, „dzisiaj chodziło tylko o likwidację i jej zastopowanie”. Bardziej gruntowne zmiany dotyczące działania rezerwy mają pojawić się przy dużej rewizji ETS.

Swoje stanowisko w sprawie rezerwy MSR przyjął już Parlament Europejski, który chce zachować limit 650 milionów uprawnień. Teraz mogą rozpocząć się negocjacje Parlamentu, państw Unii i Komisji Europejskiej. Celem jest porozumienie w listopadzie i jak najszybsze zatrzymanie kasowania uprawnień.