Kolejny ambasador rezygnuje z funkcji

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Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się o skrócenie misji dyplomatycznej przy ONZ - poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Radosław Sikorski przychylił się do tej prośby. Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu.

„Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ. Minister Sikorski przychylił się do tej prośby. Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu” – poinformował na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Rezygnację Szczerskiego skomentował także Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

„Po ambasadorach RP w Chinach i Rumunii to już trzeci wysokiej rangi dyplomata, który nie chce firmować bezprawia Rządu D. Tuska swoją osobą. Kontekst oczywisty” - napisał na platformie X.

Szczerski w połowie czerwca 2021 r. otrzymał nominację na ambasadora Polski i szefa stałego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku. Bezpośrednio przed tą nominacją był szefem Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy.

Szczerski jest profesorem nauk społecznych, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizuje się w polityce europejskiej, współczesnych systemach politycznych i administracji publicznej. Był posłem VII kadencji, wiceministrem spraw zagranicznych, wiceszefem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, od 2015 r. ministrem w Kancelarii Prezydenta i szefem jego gabinetu, a później w 2021 szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Ambasadorowie rezygnują

W ostatnim tygodniu dotychczasowi ambasadorowie w Chinach i Rumunii: Jakub Kumoch i Paweł Soloch, złożyli rezygnację ze swoich funkcji. Oznajmili wcześniej, że ich decyzja to reakcja na sytuację wokół TK. Obu mianował ówczesny prezydent Andrzej Duda.

W sobotę minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski stwierdził w rozmowie z TVN24, że ambasadorowie byli do tego ruchu „nakłaniani przez personel prezydenta” Nawrockiego.

Dziś szef MSZ skorygował swoją sobotnią wypowiedź w Sejmie. Myślałem, że to personel pana prezydenta nakłaniał ambasadorów do rezygnacji ze stanowisk, do porzucenia swojej misji. Okazało się, że robił to osobiście prezydent. To nie jest rola prezydenta, zmuszanie polskich ambasadorów do rezygnacji - oświadczył szef MSZ.

Dopytywany, skąd ma informacje na ten temat, Sikorski odparł: Mamy tę wiedzę w MSZ.

Jakub Kumoch odniósł się później do dzisiejszej wypowiedzi Radosława Sikorskiego. „Nie rozmawiałem, ani nie komunikowałem się przed podjęciem decyzji z Panem Prezydentem” - napisał na platformie X.