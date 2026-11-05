KO traci, prawica się umacnia. Nowy sondaż po wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego

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Koalicja Obywatelska pozostaje liderem najnowszego sondażu partyjnego, ale układ mandatów wskazywałby na możliwość utworzenia większości przez cztery ugrupowania prawicowe - wynika z badania United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Badanie przeprowadzono 2 listopada, po gwałtownych wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego.

W piątek przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji do Trybunału Konstytucyjnego poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem została kierującą TK i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK nasilił się protest. Prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy, gdzie spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.

Koalicja Obywatelska prowadzi, ale...

2 listopada, już po gwałtownych wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego, w atmosferze ostrego kryzysu ustrojowego, Polacy odpowiadali na pytanie, na kogo oddaliby głos w wyborach parlamentarnych.

Z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski wynika, że Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27,2 proc. poparcia. To wynik o 2,5 pkt proc. niższy niż w poprzednim badaniu przeprowadzonym dla WP.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, na które wskazało 18,2 proc. ankietowanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego zanotowała wzrost o 1 pkt proc.

Trzecia byłaby Konfederacja z poparciem na poziomie 13,3 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.). Tuż za nią uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, którą wybrałoby 11,6 proc. badanych (wzrost o 0,6 pkt proc.).

Sześć ugrupowań w Sejmie

Według sondażu próg wyborczy przekroczyłyby także Nowa Lewica (z wynikiem 7,1 proc., spadek o 0,2 pkt proc.) oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który uzyskał 5,2 proc. wskazań (spadek o 1 pkt proc.).

Poza Sejmem znalazłyby się Partia Razem, popierana przez 3,8 proc. respondentów (wzrost o 0,6 pkt proc.), oraz Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 2,9 proc. (spadek o 1,5 pkt proc.). Polska 2050 nie uzyskała wskazań w badaniu, co - według WP - jest spadkiem o 0,4 pkt proc.

Niezdecydowanych było 10,7 proc. uczestników sondażu.

Prawica z 258 mandatami

Z przeliczenia wyników na mandaty, przygotowanego z wykorzystaniem modelu prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wynika, że najwięcej posłów miałaby KO - 172.

PiS wprowadziłoby do Sejmu 108 przedstawicieli, Konfederacja 73, a Konfederacja Korony Polskiej - 61. Nowa Lewica mogłaby liczyć na 30 mandatów, a Rozwój Plus na 16.

W takim układzie KO i Nowa Lewica miałyby łącznie 202 posłów, co nie dawałoby większości potrzebnej do powołania rządu. Potencjalne porozumienie PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej dysponowałoby natomiast 258 mandatami w 460-osobowym Sejmie.