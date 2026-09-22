„Kluczowy łącznik”. Polak zaliczony do grona najbardziej wpływowych europosłów

RMF24

Portal Politico opublikował ranking 17 najbardziej wpływowych posłów Parlamentu Europejskiego. Wśród nich znalazł się Polak - Adam Bielan, którego nazwano „kluczowym łącznikiem” w relacjach z USA.

Wpływowi europosłowie według Politico

Portal zaznaczył, że spośród 720 członków Parlamentu Europejskiego „tylko garstka będzie miała rzeczywisty wpływ na to, co wydarzy się w przyszłości”.

Wśród eurodeputowanych, którzy zdaniem Politico mają taki wpływ, znaleźli się obok Adama Bielana m.in.: szefowa PE Roberta Metsola, francuski europoseł Francois-Xavier Bellamy z grupy Europejskiej Partii Ludowej, liderka liberałów, Francuzka Valerie Hayer i Hiszpanka Dolors Montserrat.

Adam Bielan przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Bielan objął niedawno nowe stanowisko – został przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Funkcję tę sprawowali wcześniej m.in. były premier Mateusz Morawiecki i premierka Włoch Giorgia Meloni.

Adam Bielan wybrany na szefa europejskiej partii Adam Bielan, europoseł PiS i szef polskiej delegacji w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w PE, został w sobotę wybrany na stanowisko przewodniczącego partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR Party/EKR). Wybory odbyły…

Polityk PiS jest też szefem delegacji swojej partii w PE. Politico uzasadniło jego obecność w rankingu tym, że podczas gdy relacje między Meloni a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa uległy ochłodzeniu, Bielan „stał się kluczowym łącznikiem (w relacjach) z Waszyngtonem, a EKR jest oficjalnym siostrzanym ugrupowaniem Partii Republikańskiej w Europie”.

„Bielan kierował misjami EKR, których celem były spotkania z wysokimi rangą amerykańskimi urzędnikami i politykami, podtrzymując tym samym silne więzi łączące USA z Polską” – czytamy w uzasadnieniu.

Bezpośredni kontakt z Kaczyńskim

Brukselski portal przypomniał też, że Bielan „utrzymuje bezpośredni kontakt z liderem partii (PiS) Jarosławem Kaczyńskim”.

Politico podkreśliło, że europosłowie uwzględnieni w rankingu będą działać w realiach narastającej nieufności między głównymi rodzinami politycznymi Europy: Europejską Partią Ludową i Grupą Socjalistów i Demokratów, a także rosnącej w siłę skrajnej prawicy, szeroko zakrojonych działań na rzecz uproszczenia przepisów i zwiększenia konkurencyjności oraz zaostrzonej debaty na temat migracji.