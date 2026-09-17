Klub Polski 2050 ma nowego szefa

RMF24

Szymon Hołownia został nowym szefem klubu Polski 2050 po rezygnacji Pawła Śliza - poinformowało w czwartek ugrupowanie na platformie X. Podkreślono, że Hołownia został wybrany jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów.

„Szymon Hołownia nowym przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050” - przekazała w czwartek wieczorem na platformie X Polska 2050.

Dodano, że Szymon Hołownia „został jednogłośną decyzją wszystkich parlamentarzystów wybrany nowym Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050” po rezygnacji dotychczasowego przewodniczącego - Pawła Śliza.

Sam Śliz stwierdził w rozmowie z PAP, że wybór Hołowni na nowego szefa klubu „to działanie strategiczne, jakie było od dawna zaplanowane”.

We wpisie na X wskazał z kolei, iż „gdy lider-założyciel chce stanąć na pierwszej linii, naturalną i jedyną mądrą decyzją szefa klubu jest zrobić mu miejsce i przekazać pałeczkę”.

„Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny” - dodał.