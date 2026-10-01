Kierwiński zwołał pilną naradę. „W związku z decyzją prezydenta”

RMF24

Na czwartek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał pilną odprawę w siedzibie SOP z szefostwem formacji – dowiedziała się Polska Agencja Prasowa; potwierdziła to rzeczniczka resortu. Narada, jak sugerują ustalenia, ma związek z decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o wydaniu negatywnego stanowiska ws. powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Pilna narada MSWiA oraz SOP

Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, „w związku z decyzją prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał w czwartek na godzinę 12 pilną odprawę w siedzibie SOP”. Weźmie w niej udział również wiceszef resortu Czesław Mroczek. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że w czwartek odbędzie się odprawa szefa resortu z kierownictwem Służby Ochrony Państwa.

Do walki z gangami potrzebny jest „odpowiedni” chromosom? Mentzen kpi z kobiet w policji, MSWiA odpowiada „Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie” - ironicznie…

Sprawa najprawdopodobniej ma związek z przekazaniem premierowi negatywnego stanowiska prezydenta ws. powołania płk. Tomasza Jackowicza do roli Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazał, że zgodnie z ustawą szefa SOP powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z prezydentem.

„Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia” – przekazał rzecznik prezydenta na platformie X.

Kierwiński zapewnił o pełnym poparciu dla kierownictwa SOP

Leśkiewicz dodał, że prezydent „pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie”.

Na wpis Leśkiewicza zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński, który na platformie X napisał, że „prezydent blokuje powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa”. Po nieprzyjęciu przez prezydenta tej kandydatury Kierwiński zapewnił o pełnym poparciu dla kierownictwa formacji.

Dlaczego odwołano poprzedniego szefa SOP?

W połowie września prezydencki rzecznik informował, że Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie gen. brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa.

W połowie stycznia 2026 r. MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu.

Żurek uderza w prokuraturę po decyzji ws. Romanowskiego: To jest błąd „Mówię to otwartym tekstem. Będę widział się z prokuratorami i uważam, że to jest błąd” – tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił w TVN24 niezłożenie przez prokuraturę wniosku o wyłączenie sędziego, który nieprawomocnie wydał list żelazny…

Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku. Po incydencie zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a ówczesny szef SOP gen. Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.

Kogo chroni Służba Ochrony Państwa?

SOP powołano ustawą z 8 grudnia 2017 r. Z dniem 1 lutego 2018 r. zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. SOP zapewnia bezpieczeństwo prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu RP, premierowi, wicepremierom, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom, osobom wskazanym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.