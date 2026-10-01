Kierwiński zwołał pilną naradę. „W związku z decyzją prezydenta”

Pilna narada MSWiA oraz SOP
Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, „w związku z decyzją prezydenta, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zwołał w czwartek na godzinę 12 pilną odprawę w siedzibie SOP”. Weźmie w niej udział również wiceszef resortu Czesław Mroczek. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka potwierdziła, że w czwartek odbędzie się odprawa szefa resortu z kierownictwem Służby Ochrony Państwa.
Sprawa najprawdopodobniej ma związek z przekazaniem premierowi negatywnego stanowiska prezydenta ws. powołania płk. Tomasza Jackowicza do roli Komendanta Służby Ochrony Państwa.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazał, że zgodnie z ustawą szefa SOP powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w uzgodnieniu z prezydentem.
„Kandydatura płk. Tomasza Jackowicza nie uzyskała takiego uzgodnienia” – przekazał rzecznik prezydenta na platformie X.
Kierwiński zapewnił o pełnym poparciu dla kierownictwa SOP
Leśkiewicz dodał, że prezydent „pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie”.
Na wpis Leśkiewicza zareagował szef MSWiA Marcin Kierwiński, który na platformie X napisał, że „prezydent blokuje powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa”. Po nieprzyjęciu przez prezydenta tej kandydatury Kierwiński zapewnił o pełnym poparciu dla kierownictwa formacji.
Dlaczego odwołano poprzedniego szefa SOP?
W połowie września prezydencki rzecznik informował, że Karol Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie gen. brygady Radosława Jaworskiego ze stanowiska komendanta Służby Ochrony Państwa.
W połowie stycznia 2026 r. MSWiA poinformowało o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec komendanta SOP gen. bryg. Radosława Jaworskiego. Został on zawieszony w pełnieniu czynności służbowych, a jego obowiązki przejął płk Tomasz Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu.
Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku. Po incydencie zwolnieni ze stanowiska zostali dyrektor i wicedyrektor biura ochrony premiera, a ówczesny szef SOP gen. Jaworski najpierw poszedł na zaległy urlop, a następnie wziął zwolnienie lekarskie. W związku z tą sytuacją szef MSWiA Marcin Kierwiński poprosił o raport i informacje ze strony Służby Ochrony Państwa.
Kogo chroni Służba Ochrony Państwa?
SOP powołano ustawą z 8 grudnia 2017 r. Z dniem 1 lutego 2018 r. zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. SOP zapewnia bezpieczeństwo prezydentowi, marszałkom Sejmu i Senatu RP, premierowi, wicepremierom, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, byłym prezydentom, osobom wskazanym w ustawie wchodzącym w skład delegacji państw obcych przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innym osobom oraz obiektom ustawowo chronionym ze względu na dobro państwa, a także placówkom zagranicznym Rzeczypospolitej Polskiej.