Kierwiński: To trzecia próba odwołania, uznanie mojej ciężkiej pracy

Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku o wyrażenie wotum nieufności zagłosowało 21 posłów, 12 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że jest on następstwem m.in. negatywnej oceny sposobu, w jaki szef MSWiA sprawuje nadzór nad kluczowymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
Posłowie zwrócili uwagę m.in. na problemy z systemem ostrzegania ludności, wciąganie policji w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, braki kadrowe w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, niewystarczające zabezpieczenie infrastruktury krytycznej i działania w obliczu aktów dywersji, czy odpowiedzialność polityczną za aferę wokół Szpitala Południowego.
Kierwiński: Uznanie mojej ciężkiej pracy
Minister Marcin Kierwiński, komentując wniosek PiS, przypomniał, że jest to już trzecia taka próba (poprzednie wnioski zostały odrzucone przez Sejm w 2024 r. i w czerwcu 2026 r.).
Rozumiem, nawet na swój sposób muszę powiedzieć, że traktuję to jako uznanie mojej ciężkiej pracy, aby sprzątać bałagan, który pan (przedstawiciel wnioskodawców – przyp. red.) i pańscy koledzy zrobiliście w tym resorcie, jeżeli chodzi o kwestię polskiego bezpieczeństwa przez wiele lat - powiedział.
Odnosząc się do sformułowanych we wniosku i zaprezentowanych na komisji zarzutów o udział policji w wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił, że policja jest w okolicach TK, aby bronić przestrzegania prawa, budynku Trybunału i zgromadzonych przed nim protestujących.
Dlaczego tak niedawno krzyczeliście „murem za polskim mundurem”, a teraz stoicie w awangardzie, w ataku na polskich policjantów? Ataku, który jest cyniczny, który jest niesprawiedliwy. Ataku, który naprawdę obnaża cały wasz brak kultury. Wycofajcie się z tej drogi, bo żyjemy w niebezpiecznych czasach, wiele jest zagrożeń, z którymi radzi sobie policja - powiedział Kierwiński.
Wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Sejm zajmie się w piątek. Poprzednie wnioski o odwołanie Kierwińskiego zostały odrzucone przez Sejm w 2024 r. i w czerwcu 2026 r.