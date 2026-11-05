Kierwiński: To trzecia próba odwołania, uznanie mojej ciężkiej pracy

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Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych negatywnie zaopiniowała w czwartek wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Minister przypomniał, że jest to już trzecia taka próba. Podkreślił, że na swój sposób traktuje to jako uznanie jego ciężkiej pracy, „aby sprzątać bałagan w resorcie po poprzednikach”.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (z prawej) i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na sali plenarnej Sejmu. Fot. Radek Pietruszka

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (z prawej) i minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek na sali plenarnej Sejmu. Fot. Radek Pietruszka / PAP

Za negatywnym zaopiniowaniem wniosku o wyrażenie wotum nieufności zagłosowało 21 posłów, 12 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że jest on następstwem m.in. negatywnej oceny sposobu, w jaki szef MSWiA sprawuje nadzór nad kluczowymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Posłowie zwrócili uwagę m.in. na problemy z systemem ostrzegania ludności, wciąganie policji w konflikt wokół Trybunału Konstytucyjnego, braki kadrowe w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, niewystarczające zabezpieczenie infrastruktury krytycznej i działania w obliczu aktów dywersji, czy odpowiedzialność polityczną za aferę wokół Szpitala Południowego.

Kierwiński: Uznanie mojej ciężkiej pracy

Minister Marcin Kierwiński, komentując wniosek PiS, przypomniał, że jest to już trzecia taka próba (poprzednie wnioski zostały odrzucone przez Sejm w 2024 r. i w czerwcu 2026 r.).

Rozumiem, nawet na swój sposób muszę powiedzieć, że traktuję to jako uznanie mojej ciężkiej pracy, aby sprzątać bałagan, który pan (przedstawiciel wnioskodawców – przyp. red.) i pańscy koledzy zrobiliście w tym resorcie, jeżeli chodzi o kwestię polskiego bezpieczeństwa przez wiele lat - powiedział.

Odnosząc się do sformułowanych we wniosku i zaprezentowanych na komisji zarzutów o udział policji w wydarzeniach wokół Trybunału Konstytucyjnego, podkreślił, że policja jest w okolicach TK, aby bronić przestrzegania prawa, budynku Trybunału i zgromadzonych przed nim protestujących.

Dlaczego tak niedawno krzyczeliście „murem za polskim mundurem”, a teraz stoicie w awangardzie, w ataku na polskich policjantów? Ataku, który jest cyniczny, który jest niesprawiedliwy. Ataku, który naprawdę obnaża cały wasz brak kultury. Wycofajcie się z tej drogi, bo żyjemy w niebezpiecznych czasach, wiele jest zagrożeń, z którymi radzi sobie policja - powiedział Kierwiński.

Wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSWiA Sejm zajmie się w piątek. Poprzednie wnioski o odwołanie Kierwińskiego zostały odrzucone przez Sejm w 2024 r. i w czerwcu 2026 r.