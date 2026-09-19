Kierwiński ostro o Błaszczaku. "To nierozsądne i głupie”

RMF24

Szef MSWiA Marcin Kierwiński ostro skomentował słowa byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka na temat polskich generałów. Według Kierwińskiego takie wypowiedzi nie przystoją ani politykowi, ani patriocie.

„To jest beton” – słowa, które wywołały burzę

W piątek w Sejmie, podczas rozmowy w TVP Info, były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (PiS) skrytykował część polskich generałów, mówiąc: „generałowie starej daty powinni odejść na emeryturę”. Dodał również, że „źle, że oni wrócili teraz pod rządami Donalda Tuska”. Na uwagę dziennikarki, że to „wybitni fachowcy”, Błaszczak odpowiedział krótko: „Nie, to jest beton”.

Kierwiński: „Nie ma wystarczająco mocnych słów”

Na słowa Błaszczaka zareagował w sobotę w Lublinie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Podczas konferencji prasowej nie krył oburzenia: „Nie wiem, czy są głupsze rzeczy, które może wypowiadać (...) polski polityk”. Jak ocenił, „jest to po prostu nierozsądne i głupie”.

Kierwiński podkreślił, że takie zachowanie nie przystoi osobie publicznej. Tak nie powinien się zachowywać ani polski polityk, ani polski patriota, a tym bardziej (były - PAP) wicepremier do spraw bezpieczeństwa. To jest coś niepojętego, że zamiast w kwestiach bezpieczeństwa wspierać tych ludzi, budować środowisko pełnego zaufania do polskich funkcjonariuszy, do polskiego munduru, były minister obrony narodowej, tych generałów, polskich oficerów atakuje. To jest coś niepojętego – stwierdził.

Szef MSWiA dodał również: „Nie ma wystarczająco mocnych słów, żeby określić skalę takiej głupoty”.