Kiedy nowy klub Morawieckiego w Sejmie? „Rozmowy w przyszłym tygodniu”

RMF24

„Będziemy na ten temat rozmawiać w przyszłym tygodniu” - tak na pytanie o powstanie nowego klubu parlamentarnego w Sejmie odpowiedział na antenie Radia RMF24 europoseł Piotr Müller, członek stowarzyszenia Rozwój Plus. Gość Kacpra Wróblewskiego podkreślił, że nowy klub tworzyłoby 40 posłów i stałby się on trzecią polityczną siłą w parlamencie.

Grupa 44 polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów opuszcza ugrupowanie w związku z konfliktem dotyczącym wizji partii. Na konferencji prasowej w Sejmie Mateusz Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy.

„Jak ci intryganci się o tym dowiedzieli...”

W piątek po tej pierwszej rozmowie prezesa Kaczyńskiego z premierem Morawieckim było blisko porozumienia. Mam wrażenie, że jak ci intryganci się o tym dowiedzieli, to oni wtedy zaczęli wszystkie te mosty palić, bo wtedy się zaczęły te ataki bardzo personalne, które mam wrażenie, miały sprowadzić te dyskusje właśnie do takich pyskówek, które miały zniszczyć te wszystkie mosty - mówił gość sejmowego studia RMF24, europoseł Piotr Müller.

Posłuchaj: Rozmowa z europosłem Piotrem Müllerem, członkiem stowarzyszenia Rozwój Plus

Oficjalną decyzję o wyrzuceniu części polityków z Prawa i Sprawiedliwości podejmie Komitet Polityczny partii w najbliższy wtorek. Jednak już teraz członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus mają być wyrzucani z różnych wewnętrznych kanałów PiS-u.

Wyrzuceni z WhatsAppa

Wszyscy członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus zostali wyrzuceni z grup na WhatsAppie, takich jak monitoring mediów. To jest też dowód na jakby wyrzucenie z klubu parlamentarnego, bo po prostu te wszystkie osoby faktycznie wyrzucono - zdradza Piotr Müller.

Sasin zaproszony na rozmowę

Mateusz Morawiecki miał być zaskoczony tym, że na wczorajszym spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim, które miało być w cztery oczy, obecny był jeszcze Jacek Sasin.

Piotr Müller dopytywany o to, czy gdyby Sasina nie było w siedzibie partii, to rezultat negocjacji byłby inny, odpowiedział: Mimo wszystko w sercu wierzę, że tak by było, bo cały czas próbuję usprawiedliwiać tę decyzję pana prezesa tym, że po prostu jest wprowadzony w błąd.

Jednocześnie skomentował ostatnie wypowiedzi Sasina, który oskarża Morawieckiego o bycie w przeszłości doradcą Donalda Tuska.

Jest jeden Jacek Sasin i drugi Jacek Sasin. Niech porozmawiają ze sobą. Czyli jeden mówi, że był, a drugi, że nie był. No najlepiej chyba to porównywać i uświadomić sobie, że to jest kolejna taka próba bardzo dziwnego ruchu. Widziałem też jakieś takie już bardzo ostre wpisy na portalach społecznościowych Dariusza Mateckiego. Poziom „suwpolizacji” (chodzi o Suwerenną Polskę - przyp. red.) mojej partii politycznej będzie teraz moim zdaniem przyspieszał w geometrycznym tempie. I tak po ludzku współczuję tym, którzy teraz nie będą w stanie tego procesu powstrzymać - podkreślał Müller.

Czy Ryszard Terlecki będzie nowym wicemarszałkiem Sejmu?

Mamy w stowarzyszeniu 40 posłów. To jest (...) co do wielkości trzeci klub parlamentarny - mówił członek stowarzyszenia Rozwój Plus.

Dopytywany o to, czy np. przyszły klub parlamentarny zgłosiłby Ryszarda Terleckiego na wicemarszałka Sejmu, Piotr Müller podkreśla, że nie było dyskusji na ten temat. Rozumiem, że pojawią się pytania (o stanowisko wicemarszałka Sejmu - przyp. red.) i na pewno one wymagają dyskusji. Natomiast w tym naszym gronie mamy taką bardzo twardą zasadę rozmawiania, ustalania wspólnie takich rzeczy - mówił gość Radia RMF24.