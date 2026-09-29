„Kategorycznie nie zgadzam się”. Nawrocki blokuje decyzję parlamentu

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki odmówił potwierdzenia wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mimo odrzucenia sprawozdania KRRiT przez Sejm i Senat. W swoim oświadczeniu podkreślił, że nie akceptuje argumentacji przedstawionej przez obie izby parlamentu.

Karol Nawrocki, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wydał oficjalne oświadczenie, w którym stanowczo sprzeciwił się decyzji Sejmu i Senatu dotyczącej odrzucenia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2025 rok. „Kategorycznie nie zgadzam się z argumentacją zawartą we wskazanych wyżej uchwałach Sejmu i Senatu i w związku z tym nie potwierdzam wygaśnięcia kadencji członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji” – napisał prezydent na stronie prezydent.pl.

Prezydent Nawrocki „złamał konstytucję”. Ostre słowa Sikorskiego Radosław Sikorski zarzucił głowie państwa prowadzenie odmiennej od rządowej polityki zagranicznej. Nazwał ten rozdźwięk „złamaniem konstytucji”. Minister spraw zagranicznych skrytykował również wystąpienie Nawrockiego na forum Zgromadzenia Ogólnego…

Parlament kontra KRRiT – o co chodzi?

Sejm i Senat odrzuciły sprawozdanie KRRiT, powołując się na szereg zarzutów. Wśród nich znalazły się m.in. wyroki sądów administracyjnych dotyczące bezczynności i przewlekłości postępowań w sprawie przekazywania środków z opłat abonamentowych, rażące naruszenia prawa w tym zakresie, brak reakcji na skargi dotyczące mowy nienawiści oraz niewystarczające egzekwowanie opłat koncesyjnych, zwłaszcza wobec TV Republika.

Przepisy są jasne, ale decyzja należy do prezydenta

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli sprawozdanie KRRiT zostanie odrzucone przez obie izby parlamentu, kadencja wszystkich członków Rady powinna wygasnąć. Jednak kluczową rolę odgrywa tu prezydent, który musi podpisać stosowną decyzję. Bez jego podpisu wygaśnięcie kadencji nie następuje.

Sytuacja ta nie jest nowa – podobny scenariusz miał miejsce w ubiegłym roku, kiedy prezydent Nawrocki również nie zgodził się na wygaszenie kadencji Rady, mimo odrzucenia jej sprawozdania przez Sejm i Senat.

W historii KRRiT tylko raz, w 2010 roku, doszło do rozwiązania Rady po odrzuceniu jej sprawozdania przez parlament i podpisaniu decyzji przez prezydenta Bronisława Komorowskiego.